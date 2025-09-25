Desarrollo, cultura y servicios de calidad en Alba de Tormes

EÑE Jueves, 25 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El Ayuntamiento de Alba de Tormes avanza con nuevas actuaciones que refuerzan el crecimiento de la villa ducal como un lugar ideal para vivir, trabajar y disfrutar Durante los últimos meses, el Consistorio ha intensificado mejoras en barrios y pedanías, con intervenciones que ponen el foco en la accesibilidad, la seguridad y la comodidad de los vecinos.

Las obras abarcan desde la calle Cuatropea hasta la urbanización de La Verbena, pasando por la renovación integral de Manterola, el nuevo alumbrado en Nueva del Castillo o la actual intervención en la calle del Aire. También se han modernizado instalaciones municipales, como el centro infantil, y se avanza en la accesibilidad del Museo de Alfarería gracias al proyecto Ceramitur, financiado con fondos NextGeneration.

El deporte y el ocio también han recibido un impulso, con la renovación del suelo de una pista de pádel, la mejora de las piscinas y la creación de nuevos espacios intergeneracionales con juegos de petanca y calva.

La sostenibilidad constituye otro de los ejes de actuación. Con apoyo europeo, se han puesto en valor espacios naturales únicos como el parque Estelar Starlight, referente provincial; el observatorio de aves o la recuperación de la laguna. Además, destacan las mejoras en el camino de las Aceñas y el proyecto de implantación de un sistema de bicicletas públicas.

Junto a la programación cultural, la oferta formativa digital y la red de servicios sanitarios y educativos, la villa ducal consolida su modelo de municipio dinámico y de futuro.