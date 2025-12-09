Deporte, mucha magia y la visita de Los Reyes, en la Navidad de La Alberca La localidad celebra las fiestas con una variada programación de actividades del 18 de diciembre al 5 de enero

S. Dorado La Alberca Martes, 9 de diciembre 2025, 13:30

El Ayuntamiento de La Alberca celebra la Navidad con una programación variada y pensada especialmente para los más pequeños, aunque también incluye deporte para los adultos más activos. Así, el día 18 de diciembre a las 11:00 horas tendrá lugar la actividad Navimagia en el teatro municipal, y el día 23 a las 17:00 horas las familias tendrán ocasión de acudir a un fotomatón de Papá Noel en la Plaza Mayor, epicentro de las fiestas gracias al llamativo encendido navideño que el triunfo en el concurso de Ferrero Rocher regaló a la localidad por su fructífera implicación hace dos años. El día 28 se celebrarán las Noches Mágicas a las 18:00 horas en el teatro, de la mano de Toni Montana.

El último día del año, el 31, el deporte convocará a los corredores más intrépidos en la San Silvestre, a las 15:30 horas, con salida y llegada en la Plaza Mayor. El mes de enero comenzará con el buzón real el día 3 a las 17:00 horas, en el que los más pequeños podrán transmitir sus deseos a los pajes de los Reyes Magos en la misma plaza. Por último, el día 5 de enero a las 19:00 horas el pueblo asistirá a un belén viviente para, media hora después, recibir en la plaza a Sus Majestades los Reyes Magos, quienes harán entrega de algunos obsequios a los niños albercanos.