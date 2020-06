La vieja normalidad de trabajar desde casa que ‘inventó’ Béjar

La frase de Irene Fernández, de FESMC de UGT Salamanca, resume muy bien los últimos años del teletrabajo en Salamanca: “Llevamos años reivindicando esta opción y lo que no hemos conseguido nosotros lo ha logrado un bichito casi invisible”, asegura en relación al COVID-19. Hoy en día aún 34.600 personas trabajan en Salamanca desde casa en lo que se denomina teletrabajo, entendido por la producción manejando datos y nuevas tecnologías. Pero en trabajo en el domicilio no es nuevo, según el profesor del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca, Enrique Cabero.

“No es una realidad nueva. El trabajo en las casas se remonta al inicio de la Revolución Industrial. Aquí era famoso en Béjar, en la industria textil sobre todo donde las mujeres hacían tareas en sus hogares”, relata Cabero en relación a las cuadrillas que remataban por piezas, montaban patrones o cosían botones. Pero también era y es una realidad en la industria del calzado. “El concepto trabajar fuera de la empresa no es nuevo, pero sí el volumen y los medios que se usan, por eso ahora ha cambiado la denominación”, apunta el profesor. De aquel trabajo a domicilio de la Revolución Industrial se pasó al trabajo a distancia regulado en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. No se refiere a lo que entendemos por teletrabajo, sino a labores que se desarrollan “de manera preponderante en el domicilio del trabajador o el lugar libremente elegido por este”. Dentro de estas tareas se incluyen actividades como venta directa a través del teléfono, pero también tareas manuales como las que comenzaron en la Revolución Industrial. Con la llegada de la pandemia comenzó realmente el fenómeno del teletrabajo como lo entendemos ahora. Más que desarrollar trabajos de venta o de fabricación en el hogar, se trata de “manejar bits y no átomos”, como asegura el catedrático Wilfredo Sanguineti en su artículo “¿La hora del teletrabajo?”. Esa labor que conjuga tecnología con manejo de la información requiere una nueva legislación en la que también se debe evitar que se produzca lo que el profesor de la Universidad denomina una “suerte de uberización”, en la que el teletrabajador esté disponible las 24 horas del día. Sanguineti también advierte sobre la tentación de crear plataformas de teletrabajadores a los que se asignen tareas y con los que la empresa no tenga contacto.