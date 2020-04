Del coto a las segundas residencias a la prohibición de la venta ambulante en la provincia de Salamanca

Si con la llegada de la Semana Santa, la provincia de Salamanca se blindaba de la llegada de turistas con el coto a las segundas residencias, ahora algunos municipios con tiendas han comenzado a restringir la llegada de vendedores ambulantes con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad y evitar en la medida de lo posible el riesgo de contagio.

Agallas fue uno de los primeros en ponerlo de manifiesto, pero no el único, ya que hubo municipios como San Esteban de la Sierra o Sotoserrano, donde la prohibición de celebrar los tradicionales mercadillos semanales conllevó la prohibición del paso de los vendedores ambulantes. A la medida se sumó también Cespedosa de Tormes, donde un bando municipal ponía de manifiesto la prohibición del mercadillo de los jueves, que es el día en el que pueden vender los itinerantes en el pueblo. Ahora, sin embargo, ante laexistencia de comercios y panaderías en el propio pueblo, los ambulantes no pueden parar. No obstante, el Ayuntamiento ha habilitado un número de teléfono para que aquellas personas que no puedan desplazarse a los comercios, pidan ayuda y se les lleve la compra a casa.

La medida no es común en todo el medio rural y, sobre todo, en los pequeños pueblos donde ya no llega a haber ni bar. Colmenar de Montemayor es un ejemplo. Sí tiene bar, pero perdió la panadería por jubilación y la venta ambulante es un pilar fundamental para la mucha gente mayor que vive todo el año en el pueblo. De ahí que el alcalde, Melquiades Rubio, haya puesto de manifiesto la necesidad de que los ambulantes puedan seguir ejerciendo su labor en estos momentos de estado de alarma porque, en su opinión, “están desarrollando una labor social”. Estos vendedores, los de frutas y verduras, carnes y congelados junto a los panaderos, son en muchos casos la única forma que personas mayores con la familia a mucha distancia de ellos tienen para adquirir los productos básicos.