Decepción y críticas al Gobierno en los pueblos salmantinos que se quedan sin Fase 2

Decepción es la palabra más utilizada por los alcaldes de los 40 municipios que integran las cuatro Zonas Básicas de Salud de la provincia —Aldeadávila de la Ribera, Lumbrales, Miranda del Castañar y Robleda— que debían pasar el próximo lunes a la Fase 2 pero que la decisión del Gobierno central de unificar el avance de la desescalada a nivel provincial ha dejado en la Fase 1.

“Creemos que no es de recibo que una zona como Lumbrales, que lo ha hecho bien desde el principio, que ha ido cumpliendo con los criterios gracias a las medidas que se han tomado y la concienciación general de la población, tenga que permanecer un tiempo más con las restricciones que impone mantenerse en la Fase 1”, destacó ayer el alcalde de Lumbrales, Carlos Pedraz. José Luis Varas, alcalde de Robleda, confiesa estar decepcionado con la noticia. “Ya nos habíamos hecho ilusiones”. Matiza, no obstante, que no aprecia cambios destacables entre la Fase 1 y la 2, y augura que en localidades como Robleda el cambio no será especialmente trascendente.

En la misma línea, Santiago Hernández, alcalde de Aldeadávila, recalca que se trata de “una decepción importante”, y explica que estos últimos días las autoridades ya habían indicado a los hosteleros las nuevas pautas presumiendo que entrarían en la siguiente fase. Mientras tanto, seguirán preparando las piscinas, teniendo en cuenta, eso sí, que “por lo que se ve no se pueden hacer previsiones”.

“Quiero ser positivo aunque la situación no es halagüeña”, apunta, por su parte, Urbano Chamorro, alcalde de Agallas. Por otro lado, dice que mantener la misma fase en toda la provincia es un acierto, y califica la anterior diversidad de fases de “rompecabezas”. Desde Miranda del Castañar, el primer edil, Pablo Gutiérrez, recuerda que al menos los pueblos pequeños gozan de más margen.