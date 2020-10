Decepción en los alcaldes de La Raya al no recibir apoyo para la Eurociudad

La falta de mención alguna sobre los proyectos de desarrollo existentes para La Raya salmantina en la XXXI Cumbre Hispano Lusa celebrada ayer en Guarda, a tan solo 35 kilómetros de la frontera de Fuentes de Oñoro, ha supuesto una “decepción” para los alcaldes implicados en la creación de la Eurociudad “Puerta de Europa”, el mirobrigense Marcos Iglesias y el oñorense Isidoro Alanís.El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias aseguró que “dejarnos de lado a los salmantinos es una mera práctica política, como ya se hizo en julio con la apertura de las fronteras, que se hizo con el rey en Badajoz porque así le interesó al Gobierno, y ahora en esta cumbre ibérica La Raya salmantina, principal acceso de mercancías de Europa, no estamos, es algo que este Gobierno tiene que reflexionar”.

Al mismo tiempo, Marcos Iglesias pidió que “Ciudad Rodrigo y Fuentes de Oñoro tenemos problemas comunes y necesitamos que el Gobierno apueste por una inversión de 7 a 10 millones de euros para dinamizar la comarca y que nos permita ser competitivos”.

En similares términos se expresó ayer el alcalde de Fuentes de Oñoro, Isidoro Alanís, asegurando que “es una desilusión no haber podido incorporar en la cumbre la firma del protocolo de la asociación transfronteriza ‘Puerta de Europa’, aunque el problema no deja de ser un acto protocolario, el problema es que no se hable de esta zona de ambos lados de la frontera que probablemente sea una de las zonas más deprimidas de la Comunidad Europea”.

Isidoro Alanís expresó su deseo que de “los dos países pudiesen establecer un plan de recuperación económica que pase por inversiones concretas como lo que estamos pidiendo desde hace tanto tiempo desde Fuentes de Oñoro”, un alcalde convencido de que “con unas inversiones relativamente bajas se podría sacar adelante esta comarca, pero está claro que lo que mandan son los votantes y aquí solo somos 10 o 15 mil habitantes”.

“Hay preocupación porque se anuncia que se va a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y ya en el anterior proyecto que presentó Pedro Sánchez sacaba inversiones previstas para Ciudad Rodrigo”, afirmó Marcos Iglesias.