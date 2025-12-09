La Diputación asumirá el 70 % del coste de ampliación del vaso del CTR de Gomecello La institución provincial se hace cargo de su parte (50 %) y de la que que les correspondería pagar a las mancomunidades (15 %) y a los ayuntamientos (5 %9, salvo el de Salamanca

José Ángel Montero Martes, 9 de diciembre 2025, 14:45

El presupuesto de GIRSA (Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos Urbanos) para el ejercicio 2026, ascenderá a algo más de millones de euros (11.014.035 euros), según el acuerdo alcanzado por la asamblea de dicho consorcio dado a conocer por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias y la diputada de Fomento, Pilar Sánchez, al finalizar dicha reunión, con el fin de garantizar el funcionamiento del mencionado organismo.

Esta cifra supone un incremento del 2,36 por ciento respecto al año anterior, cuando el presupuesto alcanzó los 10,7 millones de euros. EI aumento se debe principalmente, en palabras de Javier Iglesias, «a la necesidad de acometer una importante obra de ampliación del vaso del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello», una actuación considerada «imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación y continuar prestando un servicio esencial para todos los municipios de la provincia», subraya el presidente de la institución provincial.

Durante su intervención y ante la situación del momento, Iglesias, destaca que la institución provincial asumirá el 70 por ciento del coste total de esta inversión, que asciende a los 4,5 millones de euros, a través de una modificación de crédito que permitirá aportar 3,2 millones de euros. «De este modo, La Salina hace frente también a la parte que les correspondía a los ayuntamientos de la provincia», anota el presidente de la Diputación. Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca destinará el 30 por ciento restante, con una aportación de 1.350.000 euros.

Javier Iglesias subraya que con esta operación se permite liberar a los ayuntamientos de la provincia de la parte que les correspondería financiar. Según el reparto habitual, la Diputación debería aportar el 50 por ciento (2.250.000 euros), las mancomunidades el 15 por ciento (675.000 euros) y los ayuntamientos el 5 por ciento (225.000 euros). «Asumir íntegramente la parte municipal por La Salina evita que los consistorios tengan que afrontar un esfuerzo presupuestario extra para financiar esta obra», apostilla Javier Iglesias.

Por su parte, la diputada de Fomento, Pilar Sánchez, señala que esta decisión se enmarca en el compromiso de la Diputación con los municipios, especialmente en servicios básicos como la gestión de los residuos. Asimismo, añade que esta actuación «permitirá seguir avanzando en un modelo eficiente y sostenible, garantizando que las infraestructuras provinciales puedan seguir respondiendo a las necesidades actuales y futuras».

En la rueda de prensa, Iglesias también recuerda que este año GIRSA ya ha asumido los 2,8 millones de euros derivados de las tasas de basura impuestas por el Gobierno de España. Esta cantidad habría recaído sobre los ayuntamientos, con un impacto directo en la tasa que pagan los ciudadanos. «Gracias al remanente del Consorcio, se ha afrontado este coste como medida transitoria, permitiendo a los municipios adaptarse a la normativa sin afectar a sus vecinos», aclara el presidente de la Diputación.

El próximo año serán los propios ayuntamientos los que asuman este coste a través de repercutir dichas cantidades en los propios vecinos, según apunta Javier Iglesias, consciente de que dicha repercusión viene impuesta por ley de forma expresa.

De esta forma, Iglesias señala que la Diputación reafirma así su compromiso con el sostenimiento de los servicios públicos municipales, la estabilidad financiera de los ayuntamientos y la adecuada gestión de los residuos en toda la provincia de Salamanca.