David Sánchez (Saucelle): «la X Marcha Solidaria llega con muchas novedades»

El sábado día 4 de mayo Saucelle despliega su espíritu solidario en la X Marcha Solidaria, que se enfocará en la aprobación de la Ley ELA, por lo que todos los beneficios se destinarán a la Asociación de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León.

¿Cómo se presenta esta edición?

—Contamos con un nuevo recorrido. Es de unos 12 kilómetros y medio, con unas impresionantes vistas. Salimos desde la Plaza del Ayuntamiento, pasamos por la ermita de San Lorenzo, entramos en el parque natural de Las Arribes, pasamos por caminos emblemáticos, vemos el paso del río Huebra, especialmente vistoso por las lluvias pasadas, y llegamos al Picón del Moro, donde habrá una comida campera a base de carne a la brasa.

¿Por qué el ELA?

—Las circunstancias políticas habían dejado de lado esa aprobación de la ley, y decidimos reivindicarlo. Sería una gran ayuda, por lo que es esencial hacer un poco de ruido para que salga adelante.

¿Qué alternativas hay para colaborar?

—Para quien no quiera hacer ese recorrido, que es de dificultad media/alta, tenemos una alternativa, un recorrido de 4 kilómetros y medio, en el que se hace el camino de Las Lavanderas, es una ruta muy conocida y termina en el mismo punto. Otra importante novedad es que tenemos la fila cero, que posibilita que quienes no quieran o no puedan participar, puedan hacer una donación a partir de un euro, y así colaborar con la causa.

¿Cómo se organiza la ida y vuelta, y hasta qué fecha se puede inscribir la gente?

—Fletaremos autobús desde Salamanca, desde la Plaza Gabriel y Galán, y a las 10:00 horas se forman los grupos de participantes y se dan obsequios. Al finalizar se vuelve en autobús. Cabe destacar que hemos conseguido sufragar los gastos casi en un 80% con empresas privadas, ya que este año se han unido varias empresas para aportar recursos y financiar parte de la marcha. Eso implica mayor beneficio para la causa. La gente se puede inscribir hasta las 14:00 horas del jueves día 2.

¿Cuánto se espera recaudar?

—En la pasada edición se recaudaron dos mil euros, y participaron en torno a 200 personas, por lo que se espera algo similar, y a poder ser más. Al final, esto es una ruta muy agradable y atractiva, pero a parte de conocer Las Arribes, se colabora con una buena causa, y eso es lo fundamental. Además, el hacerlo en el puente ayuda mucho. Siempre se genera mucho turismo, especialmente en esta zona de Saucelle.