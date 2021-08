David Otero sobre su concierto en Béjar: “Disfrutarán de un concierto cañero. Es un repaso a mis mejores canciones”

El cantante David Otero habla para LA GACETA a poco más de una semana para su regreso a Béjar, al teatro Cervantes, donde presentará su nuevo disco.

–¿Qué tipo de concierto van a poder disfrutar bejaranos y visitantes en el teatro Cervantes?

–Va a ser un concierto bastante animado y cañero y suena bastante potente con el batería Carlos Gamón, con Lola Bozano con la mano izquierda los bajos y con la derecha, los teclados y yo toco la guitarra y algunos bajos, con una guitarra híbrido que me he construido. Es un formato bastante rockero.

–¿De qué manera ha afectado la pandemia a su carrera discográfica?

–La verdad es que hemos tenido un año muy bueno. Ha sido uno de los años que más gente me ha escuchado en la historia de mi carrera, con 50 millones de escuchas en Spotify y otros tantos en Youtube y otras plataformas. Ha sido un año bonito y no me puedo quejar nada.

–¿Cree que las restricciones de aforos y distancia social han venido para quedarse o podremos volver a disfrutar de grandes conciertos como siempre?

–Hay una cosa bonita. Es una de las ocasiones en las que la gente está escuchando música en directo y atendiendo. En los conciertos, están las barras, la gente se va a atrás y habla y hay en algunos que no se escucha con la atención que molaría. Lo he vivido eso toda la vida. Ahora, al estar el público sentado y tener que estar atento, tal vez se fija en otras cosas distintas que no se fijaba antes. No creo que se quede para siempre pero sí me parece que hay gran parte del público que, este año, está disfrutando los conciertos de una manera distinta. Y eso creo que es bueno.

–¿Qué ofrece David Otero a su público en el disco “Otero y yo”?

–Es un repaso de toda mi carrera, por mis mejores canciones, con lo mejor de cada casita musical que he ido construyendo. Es un repaso muy bonito, que me ha traído cosas muy buenas.

–Y para recordar sus canciones, se ha rodeado de un completo elenco de artistas. ¿qué le ha aportado la experiencia de volver a compartir escenario con compañeros de profesión?

–Muchísimo. Es de lo mas bonito que hay, poder compartir con mis compañeros música, momentos, grabaciones, videoclips, estudio, muchos se vienen a los conciertos y me acompañan. Estoy contentísimo de haber podido compartir todo este proceso con todos mis compañeros. Lo bonito de este repaso, al hacerlo compartido, es que se ha convertido en algo mucho más grande de lo que podía haber hecho yo solo. Estoy súper agradecido.

–Usted visitó la ciudad de Béjar en 2004 con su banda “El canto del loco”, ¿qué queda de aquel joven músico que comenzó hace 20 años?

–Queda la esencia de hacer música por divertirme, por disfrutarla, por contar cosas. La forma ha ido cambiando mucho porque me he ido enfrentando a mi vida musical antes y ahora. Antes me ocupaba de cosas más intimas a nivel musical y lo exterior lo dejaba en manos de otros. Ahora me encargo también de ese parte. He ido aprendiendo a comunicarme mucho mejor, a sentir feeling con el público porque la parte musical ya la tenía como hacer un directo o unir canciones o hacer estructuras o componer. La conexión con el público estaba en un segundo plano y ahora he tenido que tomar los mandos.

–Su madre y su aprobado en la Selectividad fueron claves en sus inicios como músico ¿es así?.

–Si - risas -. Cuando aprobé la selectividad, mi madre me prometió que me regalaba un piano pero me llegó años después. El aprobado en selectividad me vino muy bien porque me pasé el verano entero tocando la guitarra y jaciendo mis primeros conciertos. Ese año fue clave para dedicarme a lo que me dedico ahora.

–Desde la separación del grupo, su carrera no ha parado de crecer. ¿A qué cree que se debe su éxito?

–No considero que haya ningún éxito. Realmente, hay momentos. El éxito para mi es estar hoy, un día de verano de vacaciones, no tomarme vacaciones y venir al estudio a ensayar porque tengo conciertos estos días. Venir con toda la ilusión a dedicarle tiempo en mi pequeño refugio para pasar tiempo con mis guitarras, con mis sintetizadores, mis cajas de ritmo y cacharrillos. Eso es lo que más me gusta.

–¿Cree que “Otero y yo” es un punto de inflexión en su carrera?. ¿Hacia dónde camina ahora su creatividad?

–Pues no lo sé. Justo estaba pensando estos días que son buenos momentos para ponerme a componer. Así que no lo puedo averiguar. ’