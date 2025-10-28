El curioso caso del pueblo de Salamanca con cuatro ediles del PSOE y un alcalde del PP El miércoles tomará posesión como concejal del Partido Socialista Daniel Sánchez en el Ayuntamiento de Nava de Sotrobal

Jorge Holguera Illera Nava de Sotrobal Martes, 28 de octubre 2025, 06:30 Comenta Compartir

El miércoles por la tarde tendrá lugar en el Ayuntamiento de Nava de Sotrobal el pleno en el que está prevista la toma de posesión como concejal del Partido Socialista de Daniel Sánchez, que por otro lado es el último edil en la reserva de este consistorio y reforzará la presencia del PSOE. La configuración del Ayuntamiento quedará con cuatro ediles del PSOE y uno del PP, que es el actual alcalde, José Antonio Sánchez.

La entrada de este vecino al Ayuntamiento se produce tras la dimisión de los dos concejales que acompañaban en el equipo de gobierno del PP al actual alcalde y de la posterior renuncia del edil del mismo partido, Alonso Sánchez, quien en el pleno celebrado el 3 de octubre aceptó ser edil y a continuación renunció. En esa sesión también entró como concejal del PSOE, Antonio Cabezas.

Si Daniel Sánchez acepta ser concejal, el ayuntamiento gobernado actualmente por el popular Sánchez tendrá cuatro concejales del PSOE. Queda por saber si queda esta configuración, si se produce la dimisión del actual alcalde del PP, o bien si, al no renunciar el regidor, el PSOE presenta una moción de censura con un nuevo candidato a la alcaldía. Se presentarán estos tres escenarios posibles.

«En el momento que tome posesión Daniel Sánchez veremos la situación, lo lógico es que gobierne el Partido Socialista, esperaremos a que esté la corporación socialista al completo para con los compañeros de allí estudiar la situación y diremos cómo se va a hacer», detalló este lunes la Secretaria General de la agrupación socialista en Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila.

Cabe recordar que el 10 de julio presentaron su renuncia en el Ayuntamiento los concejales del PP, Tomás Alberto Sánchez y Juan Ramón Rodríguez, ambos alegaron «falta de transparencia, responsabilidad y defensa de la institución». En el pleno de su renuncia el portavoz socialista, Félix González Corral, expresó su voluntad de mantener al actual regidor y el alcalde aseguró que no abandonará el Consistorio. No obstante, en el último pleno, González Corral preguntó al alcalde si piensa gobernar él solo. Acordaron ofrecer respuesta en el próximo pleno cuando esté la nueva corporación al completo.