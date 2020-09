Curas africanos, al ‘rescate’ de las parroquias en Salamanca

La crisis del coronavirus, como ya adelantó este periódico, ha influido también en la forma de hacer los relevos de algunos sacerdotes de la Diócesis de Plasencia en Salamanca, que no han podido marchar a sus lugares de origen por las limitaciones en los vuelos. Los que sí han podido llegar ya son algunos de sus sustitutos, que no vendrán de América como sucedía hasta ahora, sino de África. No es nueva la presencia de sacerdotes africanos en la zona, ya que el titular de Fuentes de Béjar y los municipios de su entorno es el nigeriano Patrick Chukwemeka. Ahora, estará acompañado en la zona con sacerdotes procedentes de Nigeria, como él, y de Camerún. Así lo han confirmado fuentes del Obispado de Plasencia al señalar que “las incorporaciones de los hermanos sacerdotes africanos está a la vuelta de la esquina. Se encuentran ya con nosotros en Plasencia realizando las tramitaciones legales oportunas, y guardando los convenientes tiempos de cuarentena debido a la situación excepcional en la que nos encontramos. Deseamos que, en breve, puedan incorporarse a sus ministerios y su servicio en nuestra Diócesis sea provechoso para ellos y para todo el pueblo de Dios a ellos encomendado”.

En concreto, los nuevos sacerdotes procedentes de África se instalarán en las parroquias cuyos titulares eran hasta el momento Edén Martín (Ledrada, Peromingo, Valdelacasa, Valverde de Valdelacasa, San Medel y Navalmoral de Béjar) y José Darío Tangarife (Puente del Congosto, Navamorales y El Tejado). En el caso de Edén Martín, su marcha se debe a su nombramiento como canciller del Obispado mientras que José Darío Tangarife regresará a su país.