Un cumpleaños feliz diferente y sin poder estar junto a sus amigos, pero rodeado de todos en la distancia que marca no poder salir de casa y celebrarlo con algunos de sus personajes animados favoritos. Es la sorpresa que ya pueden disfrutar los niños de Carbajosa que cumplan años durante este tiempo de confinamiento, que recibirán la felicitación de la Patrulla Canina.

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha puesto en marcha una iniciativa para que los personajes de la patrulla de perros policía más famosa entre la población infantil envíen un mensaje personalizado a los niños que cumplan años durante estos de días en los que todos tenemos que estar en casa.

Una propuesta que se suma a la presencia de la Policía Local, que también ha participado de forma directa en acudir a felicitar los cumpleaños a los más pequeños del municipio para animarles y darles su protagonismo durante su día especial.

No obstante, con la felicitación personalizada de la Patrulla Canina, el Ayuntamiento de Carbajosa pretende no comprometer a los agentes con estos actos, ya que durante estos días tienen que velar por el cumplimiento de lo decretado por el Estado de Alarma. No obstante, seguirán colaborando en la medida de sus posibilidades, acudiendo con las luces y la música del cumpleaños feliz para sacar las sonrisas de los niños el día de su cumpleaños y que el resto de vecinos se sumen a felicitar a los pequeños desde sus ventanas y balcones.

Para que los niños de Carbajosa reciban la felicitación de sus personajes favoritos, sólo tienen que enviar un mensaje al Ayuntamiento a través de cualquiera de sus redes sociales indicando la fecha de cumpleaños, el nombre del niño y su edad, así como un teléfono de contacto donde se enviará la felicitación.

Con esta iniciativa, el Consistorio quiere contribuir a hacer un poco más llevadero este estado excepcional también entre los más pequeños, quienes están demostrando un comportamiento ejemplar. De ahí que el Ayuntamiento quiera aprovechar esta ocasión para felicitar a todos los niños de Carbajosa de la Sagrada que están ayudando a que entre todos paremos los contagios del coronavirus.