Cuenta atrás para los sabores matanceros en la provincia de Salamanca

Pasada la festividad de Todos los Santos, con el típico aroma a castañas presente en muchos pueblos de la provincia, comienza en cierta medida la cuenta atrás para la celebración de las matanzas tradicionales.

Noviembre es aún pronto y las fiestas matanceras no se generalizarán hasta diciembre, pero San Martín está cerca y hay pueblos que aprovechan esa festividad para cumplir con el rito matancero. Uno de ellos es la localidad de Cristóbal, que ya tiene todo listo para celebrar el fin de semana que viene las fiestas de San Martín, que unen los actos religiosos por el santo, titular de la parroquia, con la fiesta de la matanza. Además, como señala el alcalde, Antonio Luengo, este año con la presencia de un mayordomo, Julián Vallejo Berrocal, que será el encargado de proporcionar el cerdo que se degustará en la fiesta. La localidad suele ser la primera en formar parte del calendario de matanzas de la Diputación provincial, que no se ha presentado aún, pero hay localidades que hacen la matanza a su estilo y no participan de esa actividad más institucionalizada. Es el caso de pueblos como Valdesangil o Valbuena, ambos en la zona de Béjar, donde los vecinos han comenzado la temporada degustando los productos del cerdo.

Valdesangil, pedanía bejarana, es una de las localidades más tempranas a la hora de festejar su matanza, que se traduce en una animada comida a base de productos del cerdo que los propios vecinos se encargan de preparar en la Casa de Concejo y de comer en convivencia después. También en Valbuena, pedanía de Aldeacipreste, los vecinos han aprovechado la festividad de primeros de noviembre para unificar la comida a base de productos del cerdo asados (panceta, chorizo y otras sabrosas viandas) con los calbotes (las castañas asadas).

Todos ellos han disfrutado en hermandad y compañía de las sabrosas viandas del cerdo. En el caso de Cristóbal, se espera una multitudinaria presencia de público con varios centenares de personas tanto el sábado como el domingo. También se espera participación en la localidad de Puente del Congosto, que ya ha hecho pública su fiesta de matanza: será el 3 de diciembre cuando vecinos y visitantes puedan disfrutar de otra de las celebraciones más genuinas de la provincia. Tendrá lugar en el entorno de las antiguas escuelas, como ya tuvo lugar el año pasado, a partir de las 10:30 horas. Habrá música, degustación de perrunillas y aguardiente y una comida a base de chichas y patatas revolconas. El Ayuntamiento se sumará este año al concurso de la matanza más típica que organiza la Diputación y que se presentará próximamente.