Cuenta atrás para encender las luces de Navidad en los municipios del alfoz Santa Marta de Tormes y Castellanos de Moriscos iluminarán sus calles el 5 de diciembre

EÑE / Francisco Martín Salamanca Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:15

A falta de 18 días para que las calles de la capital den la bienvenida a la Navidad con el encendido oficial de las luces, los consistorios de los municipios del alfoz ultiman sus preparativos y anuncian las fechas en las que encenderán sus luces navideñas, mientras algunas calles ya muestran los primeros adornos. Arcos luminosos, figuras en 3D y motivos navideños anticipan la llegada de las fiestas.

En este sentido, el jueves 5 de diciembre marcará el inicio del alumbrado en Santa Marta de Tormes, donde además se inaugurará la 'Villa Navideña', un espacio que combina decoración y actividades festivas para toda la familia. Esta iniciativa se ha consolidado como uno de los principales atractivos de la provincia durante las fiestas, sumándose al despliegue de arcos, figuras en 3D y letreros luminosos repartidos por avenidas, plazas y rotondas.

Ese mismo día, Castellanos de Moriscos encenderá también sus luces iluminando el entorno del parque de la calle La Rosa, la Casa Consistorial y las entradas de las urbanizaciones, reforzando los espacios de encuentro y la decoración de su entorno urbano.

En el caso de Villamayor, el Ayuntamiento aún no ha fijado el día exacto del encendido, aunque esperan que tenga lugar durante la primera quincena de diciembre. Ante la constante subida de los precios, el equipo de Gobierno ha optado por comenzar a adquirir los motivos navideños, con una inversión inicial de 5.000 euros. En este sentido, se trata de elementos que permanecerán en propiedad del municipio, de modo que en los próximos años se podrán alternar su ubicación en diferentes puntos, garantizando la presencia de la iluminación en todos los núcleos de población.

Durante el primer fin de semana de diciembre, Aldeatejada dará inicio a su alumbrado. Como novedad, la decoración llegará a la calle donde se ubica el nuevo colegio y en la entrada del municipio en la zona de las letras, donde se instalará una gran bola luminosa. También se adornarán los árboles próximos, potenciando la presencia de la iluminación en uno de los puntos más visibles del municipio.

Por esas mismas fechas, el Consistorio de Carbajosa de la Sagrada encenderá sus luces, centrando la decoración en calles principales como Gil de Hontañón, Juan de Herrera, Santa Marta y Béjar, así como en la plaza de la Constitución y las entradas a urbanizaciones. La iluminación permanecerá hasta el 7 u 8 de enero, manteniendo los arcos y motivos luminosos que se han consolidado en años anteriores y reforzando el ambiente festivo en los espacios públicos más concurridos.

En Cabrerizos,el encendido está previsto para el 9 de diciembre y mantendrá la decoración del año pasado en camino de Salamanca, Miguel de Cervantes, calle Villares, Los Arroyos, La Cuesta y Plaza Mayor. Además, el municipio ofrecerá un taller para que los vecinos colaboren en el diseño del belén municipal, fomentando la participación y la implicación de los vecinos.