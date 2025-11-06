Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la exposición en Salamanca.

Cruz Roja inaugura una exposición en Béjar sobre el impacto ambiental y social de la moda rápida

El acto tendrá lugar el lunes, 10 de noviembre, a las 17:15 horas en el Casino Obrero de Béjar.

TEL

Béjar

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:24

La asamblea de Cruz Roja en Béjar inaugurará el próximo lunes, 10 de noviembre, una exposición titulada «Mucha Tela… hilando un futuro sostenible», que aborda el impacto social y medioambiental de la moda rápida.

El lugar elegido es la sala de exposiciones del Casino Obrero a las 17.30 horas con presencia del presidente de esa entidad en la ciudad, José Ramón Santamaría.

La muestra permanecerá abierta hasta el día 20 de este mes con horario de visita de 17:00 a 19:00 horas y entrada libre. El público podrá reflexionar, a través de paneles, juegos y espacios participativos, sobre el ciclo de vida de una prenda de ropa y descubrir cómo nuestras decisiones de consumo se relacionan con cuestiones globales como el agua y el cambio climático, la feminización de la pobreza o el derecho a un trabajo digno.

Además, se completa con un cuentacuentos infantil el martes, 18 de noviembre, a partir de las 17:00 horas en el Casino Obrero de Béjar y con talleres intergeneracionales y colaborativos.

También se pueden concertar visitas en grupos en el correo bejar@cruzroja.es para conocer una iniciativa que forma parte del proyecto de Educación Transformadora para la Ciudadanía Global «Mucha Tela que Cortar. Economía circular como contribución a la justicia, igualdad social y protección del medio ambiente», financiado por la Junta de Castilla y León.

