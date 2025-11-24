Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Charla impartida en la sede comarcal. S. DORADO

Cruz Roja Ciudad Rodrigo visibiliza la violencia sexual en las parejas

La sede comarcal impartirá una charla con el fin de transmutar situaciones cotidianas peligrosamente veladas en algo «no normal»

S. Dorado

Ciudad Rodrigo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

Este jueves a las 11:00 horas la asamblea comarcal de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo acogerá una charla para prevenir y sensibilizar sobre la violencia sexual, bajo el lema «Esto no es normal». La cita, abierta todo el público, será a las 11:00 horas y se centrará en una campaña con el fin de alertar acerca de conductas invisibles y normalizadas en lo relativo a la violencia hacia la pareja, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

«La Violencia Sexual hacia la Pareja» será el eje de esta charla, centrada en conductas como la presión para mantener relaciones sexuales, el chantaje emocional, la invasión de la intimidad digital o el consentimiento condicionado, que suelen confundirse con pruebas de amor y se convierten en parte natural de la relación. «Esta falta de conciencia favorece la no identificación de la violencia por parte de las víctimas y que la sociedad reste importancia a estos comportamientos, perpetuando así el ciclo de la violencia», advierten desde Cruz Roja.

Abordar el tema, según señalan desde la institución, permite construir relaciones afectivas basadas en el respeto, la igualdad y el consentimiento, previniendo que la violencia sexual se reproduzca en etapas posteriores. De forma paralela, Cruz Roja ha prestado ayuda integral a 45 mujeres víctimas en Salamanca en este año 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Misterio en Monterrubio de Armuña: el cadáver hallado en una caseta abandonada, todavía sin identificar
  2. 2 Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca
  3. 3 Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña
  4. 4 Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos
  5. 5 El mapa de la red futura de AVE aísla a Salamanca en contra de la Unión Europea
  6. 6 Pasa dos noches en el calabozo tras la denuncia de una joven por presunta agresión sexual en un pub de la plaza de San Boal
  7. 7 Un salmantino entre los diez fugitivos más buscados por la Policía
  8. 8 A prisión un ladrón georgiano por un robo en un domicilio de Comuneros
  9. 9 Enésimo accidente de patinete: otro herido al chocar con un coche en la glorieta del Gran Capitán
  10. 10 El Salamanca UDS sabe sufrir y ganar (1-2)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Cruz Roja Ciudad Rodrigo visibiliza la violencia sexual en las parejas

Cruz Roja Ciudad Rodrigo visibiliza la violencia sexual en las parejas