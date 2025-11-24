Cruz Roja Ciudad Rodrigo visibiliza la violencia sexual en las parejas

S. Dorado Ciudad Rodrigo Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:47 Comenta Compartir

Este jueves a las 11:00 horas la asamblea comarcal de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo acogerá una charla para prevenir y sensibilizar sobre la violencia sexual, bajo el lema «Esto no es normal». La cita, abierta todo el público, será a las 11:00 horas y se centrará en una campaña con el fin de alertar acerca de conductas invisibles y normalizadas en lo relativo a la violencia hacia la pareja, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

«La Violencia Sexual hacia la Pareja» será el eje de esta charla, centrada en conductas como la presión para mantener relaciones sexuales, el chantaje emocional, la invasión de la intimidad digital o el consentimiento condicionado, que suelen confundirse con pruebas de amor y se convierten en parte natural de la relación. «Esta falta de conciencia favorece la no identificación de la violencia por parte de las víctimas y que la sociedad reste importancia a estos comportamientos, perpetuando así el ciclo de la violencia», advierten desde Cruz Roja.

Abordar el tema, según señalan desde la institución, permite construir relaciones afectivas basadas en el respeto, la igualdad y el consentimiento, previniendo que la violencia sexual se reproduzca en etapas posteriores. De forma paralela, Cruz Roja ha prestado ayuda integral a 45 mujeres víctimas en Salamanca en este año 2025.