'El Cristo' de Potenciano gana el 1º Concurso de Fotografía de Macotera La entrega de premios se hará el sábado, 6 de diciembre, en el museo con un vino de honor

Jorge Holguera Illera Macotera Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:22

El museo etnográfico de Macotera acogerá la entrega de los premios del I Concurso de Fotografía organizado por la cooperativa y la Asociación Cultural 'Me Permito'.

Tras la valoración del jurado los ganadores del I Concurso de Fotografía, 'El Cristo' de Potenciano Ahijado Arenas ha obtenido el Primer Premio. El segundo premio es para «Los dos arroyos nevados' de Ignacio Chico Lurueña y el Tercer Premio para la imagen 'La forja del tiempo' de Óscar Leonardo Jiménez.

La entrega de premios tendrá lugar durante el puente de diciembre, junto con la presentación del calendario 2026 elaborado con las fotografías ganadoras.

El acto de entrega será el sábado, 6 de diciembre, con un vino de honor.

Segundo y Tercer premios del concurso.