Cristina Sánchez (pregonera Carnaval del Toro): “La ocasión merece desvelar una historia que nadie conoce”

Cristina Sánchez, elegida pregonera mayor, es ejemplo de que la mujer puede abrirse camino en el mundo de la tauromaquia si se lo propone, y que todas las profesiones están a su alcance. Este viernes por la tarde a las 20:30 ofrece el pregón del Carnaval del Toro en el Teatro Nuevo.

¿Cómo se siente por haber sido escogida para el pregón?

Muy contenta y halagada de que se hayan fijado en mí para hacer este pregón, porque creo que es muy especial y significativo, sobre todo para nosotros, la gente del toro, ya que todas las manifestaciones taurinas existen en este Carnaval. Me llena de orgullo y me hizo muchísima ilusión.

¿Fue una sorpresa?

Totalmente. Nunca lo habría pensado. Siempre ha habido personas muy ilustres en este pregón, y yo me siento una persona bastante normal. Hasta dudé si aceptar o no, porque para mí representa mucho dar un pistoletazo de salida de algo así, ya que representa nuestras raíces, muchos recuerdos de cuando era niña... algo muy bonito. Quedará en mi historia como un acontecimiento.

¿Qué da más miedo: torear o dar un pregón delante de miles de personas?

Son cosas muy distintas, pero dar el pregón... Te puedo decir que torear es algo que uno entrena y se hace normal, esto no es tan normal. Implica una responsabilidad y una seriedad el hacerlo. Espero que todo salga con la ilusión que le estoy poniendo.

¿Qué significa Ciudad Rodrigo para usted?

Hace mucho que no voy, no quisiera desvelar nada ya que en el pregón digo muchas cosas de mis recuerdos en Ciudad Rodrigo, de cuando era niña, que lo conocí de la mano de mi padre... hay una historia muy bonita con Ciudad Rodrigo que creo que nadie sabe, porque son cosas que no se cuentan. Merece la pena recordarlo en esta ocasión.

¿Cómo disfrutará del Carnaval?

Quiero ver bien todo y me quedaré también todo el sábado. Por mi trabajo no puedo quedarme mucho más, pero disfrutaré todo lo que pueda y seguro que lo pasaré muy bien porque me vendrán muchos recuerdos muy bonitos, sobre todo de mi padre, que ya no está.

Su pasión viene de familia, ¿supo desde pequeña que este era su mundo?

Si, lo tenía muy claro. Soy la segunda de cuatro hermanas, ellas lo han vivido igual que yo, mi padre se dedicó a ello, y sin embargo a ninguna de ellas les ha dado por ello. Yo he seguido los pasos de mi padre, y en mi época era difícil. A día de hoy si a una mujer no la dejaran torear se formaría una gorda, pero por aquel entonces todavía había que romper muchas barreras, y poco a poco se rompieron.