Crecimiento urbano y vida comunitaria en Machacón

El municipio de Machacón continúa consolidando su desarrollo urbanístico y su compromiso con la mejora de la calidad de vida de sus vecinos. Este año se dará por finalizada la pavimentación de las últimas calles pendientes, completando así un proyecto que busca facilitar la movilidad y embellecer el entorno urbano. Además, se ha avanzado en la adecuación de los espacios verdes, con mejoras en los jardines de los parques Don Fernando Calvo y de la calle Alba, dotándolos de nuevo mobiliario.

En el ámbito educativo, la escuela local mantiene un alto nivel de mantenimiento, asegurando instalaciones de calidad para el alumnado. La comunidad escolar se beneficia también del apoyo continuo del Ayuntamiento, que facilita material educativo, reforzando así el aprendizaje.

El desarrollo social y cultural del municipio se mantiene activo gracias a la labor de la Asociación Cultural de Machacón, que organiza actividades para todas las edades. Entre ellas, destacan programas y excursiones dirigidas a jóvenes y mayores, fomentando la participación y la cohesión social dentro del pueblo.

El crecimiento residencial también marca un paso importante para Machacón. Está previsto finalizar una promoción de viviendas que llevaba años en construcción, destinada a diez familias del municipio.

Paralelamente, se continúan rehabilitando viviendas en distintos puntos del pueblo y en la zona de Nuevo Francos, respondiendo a la creciente demanda de vivienda y fortaleciendo el arraigo de los vecinos en el ámbito rural.

Con estas iniciativas, Machacón mantiene un equilibrio entre desarrollo urbano, conservación del patrimonio y dinamismo social, consolidándose como un municipio que apuesta por la mejora de sus infraestructuras, la cultura local y la calidad de vida de sus habitantes.