La creadora visual albercana, Rosa Gómez, hace respirar la piedra de la Catedral de Salamanca La artista y antropóloga visual convierte los animales tallados y el célebre astronauta en protagonistas de una obra audiovisual que une arte, patrimonio y tecnología

D. Sánchez La Alberca Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:09

La antropóloga visual Rosa Gómez vuelve a sorprender con una creación en la que el patrimonio cobra vida. Su nueva obra, titulada «Cuando la piedra respira», transforma los relieves de la Catedral de Salamanca —aves, ciervos, criaturas fantásticas y el famoso astronauta— en símbolos del tiempo, la memoria y la vida latente del arte.

La pieza, concebida como un vídeo en formato vertical (reel), combina animación mediante tecnologías emergentes e inteligencia artificial. El resultado que nos presenta es un fragmento de una obra completa, una secuencia hipnótica en la que las figuras pétreas parecen moverse o respirar con una delicadeza casi imperceptible. No se trata de una recreación fantasiosa, sino de una reinterpretación artística respetuosa con la obra original, que busca activar la sensibilidad del espectador y recordar que el arte no pertenece solo al pasado, sino que sigue latiendo en el presente.

«La idea surgió de una pregunta muy sencilla: ¿qué ocurriría si las piedras pudieran despertar?», explica la autora. «He querido escuchar lo que la materia calla, dar voz a lo inerte y mostrar cómo el arte gótico dialoga con nuestro tiempo desde la emoción y la imagen».

«Cuando la piedra respira» forma parte de su proyecto de largo recorrido «Antropología Visual – Identidad y Patrimonio», en el que Rosa Gómez reinterpreta el legado cultural desde una mirada contemporánea, emocional y tecnológica. Cada criatura de la Catedral representa para ella un fragmento del alma simbólica del templo: el ave como elevación, el ciervo como inocencia, el jabalí como coraje y el astronauta como metáfora de la conexión con el futuro.

La obra propone una reflexión sobre la permanencia del arte y la fusión entre pasado y futuro, donde la piedra se convierte en un ser vivo y el tiempo deja de ser lineal. En palabras de la artista:

«Cuando el arte despierta, incluso la piedra tiene alma.»

Con este trabajo, Gómez vuelve a situar a Salamanca como un territorio vivo de creación artística, donde la tradición y la innovación se entrelazan. Su trayectoria, reconocida internacionalmente en los MUSE, Tokyo, London y European Photography Awards, consolida una visión única en la que la antropología visual se convierte en un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Este proyecto se suma a su reciente trabajo «Cartografía visual de la indumentaria tradicional de la provincia de Salamanca», una investigación audiovisual pionera en la que, utilizando tecnología NeRF (Neural Radiance Fields), documentó y transformó los trajes tradicionales salmantinos en registros tridimensionales, generando una experiencia visual inmersiva y sensorial.