Una costumbre ancestral para disfrutar del sabor típico del otoño en las sierras del sur Los montes de la provincia cuentan con castañares, algunos de ellos de propiedad privada, donde poder disfrutar de los colores de esta estación

La Mancomunidad de la Ruta de la Plata celebrará el domingo una nueva calbotada dentro de la programación del Festival de la Candela. Es tiempo de castañas y, por tanto, época para disfrutar de este fruto asado en una calbotada, según se dice en la zona de la Sierra de Béjar o calbochada más en Entresierras y Sierra de Francia.

Son las zonas donde se producen las castañas en la provincia, lo que permite que los vecinos dispongan de este fruto de manera sencilla. Una costumbre ancestral muy común a todos los municipios ligados al Sistema Central y, sobre todo a las sierras de Gredos, Béjar y Francia ya que esta celebración se extiende tanto en la vertiente norte como al sur de estas sierras en las provincias de Ávila, Cáceres y Salamanca.

No son costumbres ligadas a las modas extranjeras ni fiestas de reciente creación, sino que las castañadas que aquí se celebran tienen un arraigo mucho más profundo. Lo habitual es disfrutarlo en torno a la festividad de Todos los santos, pero la costumbre ha trascendido ya a esa fecha y ahora puede disfrutarse en cualquier momento, siempre que haya castañas, claro.

Por eso, la de Pinedas del domingo es una ocasión para saborear las ricas castañas asadas después de haber realizado un recorrido por la localidad. El día anterior habrá otra oportunidad de disfrutar del entorno a través de una ruta senderista en Sanchotello, pero, si se prefiere ir por libre, los castañares de la provincia viven ahora el momento perfecto en el que están cambiando de color en lo que supone uno de los mejores momentos para recorrer las sierras del sur, desde Béjar o Candelario a La Alberca, pasando por lugares como Montemayor del Río, El Cerro, Lagunilla, Los Santos o Linares. Todos estos pueblos, además de otras localidades del entorno, cuenta con montes o parcelas de castaños que permiten disfrutar del entorno y del fin de semana, siempre que el tiempo lo permita.

Si se puede, además, hay posibilidad de disfrutar de alguna castaña, aunque el viento de estos días puede que haya tirado ya muchas de ellas. Cabe tener en cuenta también que muchos de los castaños, aunque estén en montes abiertos, son particulares y tienen sus dueños. En la zona de El Cerro o Lagunilla se utiliza más el fruto, mientras que en Montemayor del Río se cuidan los árboles para su uso como materia prima para la cestería artesana.

Por eso, para ir sobre seguro, se puede disfrutar de castaños centenarios en la ruta de la madera de Los Santos o visitar el imponente castaño de «El mozo», junto a la carretera de Lagunilla y cuya presencia obligó a variar ligeramente el trazado de la nueva carretera. También hay bellos ejemplos de castaños en la zona de San Esteban o Santibáñez de la Sierra y, si se quiere ir también más sobre seguro, en El Castañar de Béjar, donde, además de disfrutar del entorno, se puede complementar la visita con un recorrido por la plaza de toros de La Ancianita o por el santuario para saludar a la Virgen del Castañar. Los chiringuitos y restaurantes ya cerraron la temporada, salvo uno, de modo que se puede tomar algo, bajar a Béjar o subir a Candelario para comer.

Si quedan castañas en los espacios libres, en torno a los merenderos de la plaza de toros, por ejemplo, la recogida del fruto es libre, pero, cuidado, no se pueden varear los árboles o lanzar palos, piedras y otros objetos para que caigan las castañas. Está expresamente prohibido a través de un bando municipal y no sería la primera vez que la Policía municipal de Béjar sube ante una llamada por el lanzamiento de palos a los castaños. Se puede disfrutar del entorno sin dañar los árboles y, si hay suerte, coger alguna castaña que haya caído del erizo y disfrutar de uno de los sabores típicos del otoño.