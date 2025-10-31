Los cortes por obras en la SA-104 de Guijuelo a Cespedosa se alargarán por «inclemencias meteorológicas» La salida de la villa chacinera seguirá cerrada, al menos, hasta el 7 de noviembre. El tráfico seguirá regulado por un único carril en ambos sentidos hasta finales de noviembre

TEL Guijuelo / Cespedosa de Tormes Viernes, 31 de octubre 2025, 17:40 Comenta Compartir

Los cortes parciales y totales que sufre la carretera SA-104 entre Guijuelo y Cespedosa de Tormes se prolongarán más de lo previsto «por inclemencias meteorológicas», según ha dado a conocer la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos de Guijuelo y Cespedosa.

Aunque las fechas de reapertura no estaban claras, la última notificación recibida en ambas localidades recoge que la apertura de la salida de Guijuelo hacia Cespedosa no tendrá lugar hasta el 7 de noviembre. Sin embargo, se mantendrá hasta prácticamente el mes de diciembre el corte de carriles que obliga a los conductores de los dos sentidos a circular por el mismo carril.

La notificación enviada señala el 28 de noviembre como la fecha de reapertura pero se da la circunstancia de que, hasta el momento, las inclemencias meteorológicas en la zona han sido mínimas. Es ahora, con alertas de lluvia como la prevista para este fin de semana, cuando el mal tiempo podría incidir en el desarrollo de los trabajos programados en esta carretera. Por tanto, los conductores que pretendan cruzar el pantano de Santa Teresa por el puente de la SA-104 seguirán haciéndolo al menos durante un mes más por un único carril regulado por semáforos.

De forma paralela, la maquinaria de la empresa adjudicataria de las obras trabaja ya en el acondicionamiento de la travesía de la carretera SA-104 en Guijuelo (calle Príncipe Felipe) para llevar a cabo su mejora. Y es que, como ya adelantó LA GACETA, las obras de mejora de este tramo comprendía el tramo urbano de Guijuelo hasta enlazar con la antigua carretera N-630 en Guijuelo (Filiberto Villalobos). Al menos durante esta semana, los trabajos de fresado del firme actual se han llevado a cabo sin cortar el tráfico, realizándose únicamente limitaciones puntuales de paso por el carril donde se realizaban las labores de fresado del asfalto.

Las obras de este tramo de carretera tienen un coste de 1,12 millones de euros para intervenir en cerca de 7,5 kilómetros y un plazo de ejecución de 15 meses. Se pretende llevar a cabo un refuerzo y renovación del firme con el que se mejorará las condiciones de rodadura y, por tanto, «un importante aumento en la seguridad vial de los mismos». También se actúa en el acondicionamiento de las cunetas y obras de drenaje transversal, así como la reposición de la señalización.

El corte parcial de la carretera desde Cespedosa a Guijuelo, con la regulación de circulación por un único carril, ha sido la decisión menos dañina para los vecinos de ambos lados del pantano de Santa Teresa. Y es que, inicialmente, estaba previsto el corte total de la carretera, lo que supondría que los vecinos de Cespedosa de Tormes y La Tala tendrían que viajar a Guijuelo por Bercimuelle, Puente del Congosto, Santibáñez de Béjar y La Cabeza de Béjar. Un notable rodeo tanto para estudiantes del instituto, vecinos que acuden al centro de salud o a realizar otras gestiones, para trabajar o para desplazarse a Salamanca, por ejemplo.

Como ya adelantó este periódico, otras localidades como Santibáñez de Béjar mantienen su reivindicación en espera de mejoras de su carretera que, como la SA-104, es titularidad de la Junta de Castilla y León. En este caso, el alcalde de la localidad, Roberto Muñoz, viene pidiendo la adopción de medidas de seguridad en la travesía de la SA-102 a su paso por Santibáñez de Béjar.