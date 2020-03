Manteniendo la distancia de seguridad, no de un metro sino de veinte, e incluso más, porque espacio es lo que sobra en estos pueblos, Santiago Iglesias ayuda a Josefa a mover el rebaño: “Ya antes hemos cambiado también de parcela las vacas para que encuentren buenos pastos”, señala.

Sobre si ha cambiado la vida en Pastores “con este jaleo del coronavirus”, como él mismo dice, Santiago Iglesias habla con una sonrisa en la cara: “Yo no he sido nunca de ir al bar, así que eso es algo que tampoco lo estoy echando de menos”, callándose que en Pastores hace mucho tiempo que ya no hay bar, a mayores de un local que el Ayuntamiento cedió a los vecinos para hacer las veces y posibilitar las reuniones cuando hay suficiente gente en el pueblo para darse, principalmente en verano y en las fiestas patronales.

Un pueblo en el que las medidas para evitar el contagio del coronavirus se aplican incluso desde antes de conocerse esta nueva enfermedad, “porque pasamos el tiempo entre casa y atender las labores, casi no coincidimos”, señalan los vecinos.

Prueba de ello es que los habitantes mantienen los paseos por el pueblo sin encontrarse con nadie, solo alguno suelto que se dirige en su furgoneta o en el tractor a atender a las vacas o ver si todo está bien en las parcelas.

“Al menos antes, los que vamos a misa de manera normal, coincidíamos para cambiar unas palabras a la salida de la iglesia, pero ahora por miedo al bicho hasta han suspendido las misas así que ni eso”, aseguran los vecinos de Pastores mientras continúan con su vida.