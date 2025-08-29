Consulta el programa completo de las Ferias y Fiestas de Béjar

Béjar cuenta ya las horas para vivir los días más festivos del año con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Castañar, y antes de recuperar la normalidad con la vuelta al cole y a la rutina. A continuación puedes consultar el programa completo de las Ferias y Fiestas.

VIERNES

11: 00 H. Música en las residencias con el grupo Maelum en «El Buen Pastor.

14:00 H. Inauguración de las casetas en la plaza de España.

19:30 H. Encuentro de peñas en la plaza de España y desfile por la calle Mayor hasta la Plaza Mayor.

20:00 H. Pregón desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de voluntarios de la agrupación local de Protección Civil con motivo del 40 aniversario de su fundación. Lanzamiento del chupinazo inaugural de las fiestas y a continuación, macro discoteca Cubalibre Experience.

SÁBADO

11: 30 H. Gimkana para niños en la plaza de Santa Teresa.

13:00 H. Béjar en Directo:concierto del grupo «Black Moss» en la calle Libertad.

17:30 H. Fiesta de colores en el recinto ferial.

21:30 H. Béjar en Directo:concierto del grupo «3 en Jazz» en la calle Recreo.

23:00 H. Festival DJ'S en el recinto ferial.

DOMINGO 31

21:30 H. Béjar en Directo: concierto de la artista Irene Maíllo en la Travesía de la Cruz.

LUNES 1

12:30 H. Espectáculo para público familiar con Hernández & García titulado «No es verdad» en la Plaza Mayor.

17:30 H. Música en las residencias a cargo del grupo Mora y Majuelo para los mayores de la residencia Mamá Margarita.

21:30 H. Béjar en Directo:concierto del grupo A»g»usticos en la calle Zúñiga Rodríguez.

MARTES 2

12:30 H. Espectáculo para público familiar con Hernández & García titulado «El baúl de cuentos» en la PlazaPrimero de Mayo.

18:00 H. Música en las residencias con el grupo Mora y Majuelo para los residentes del centro CRAPDI de Monte Mario.

21:30 H. Béjar en Directo:concierto de la artista Meriey Music en la calle Libertad.

MIÉRCOLES 3

12:30 H. Espectáculo familiar en el parque municipal de La Corredera a cargo de Hernández & García bajo el título «... en la mar salada».

21:30 H. Béjar en Directo:concierto de la artista «Meriey Music» en la terraza de la calle Recreo.

JUEVES 4

De 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Gran parque de hinchables gratuitos en la Plaza Mayor.

21:00 H. Béjar en Directo:concierto del grupo «Concuerdas» en la terrazas de la Plaza Mayor.

De 23:00 a 01:00 horas. Punto Violeta con taller para crear chapas.

00:00 H. Verbena con la orquesta La Misión en la plaza de España.

VIERNES 5

De 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Gran parque de hinchables gratuitos en la Plaza del Alagón.

21:30 H. Béjar en Directo:concierto de «Concuerdas» en la terrazas de la Plaza Mayor.

21:30 H. Freestyle Béjar en la plaza de toros.

00:00 H. Verbena con la orquesta NewYork en la plaza de España.

SÁBADO 6: DÍA DE LA JUVENTUD Y DE LAS PEÑAS

14:30 h. Paella popular solidaria en el paraje de El Castañar para recaudar fondos para la asociación Ariadna de Autismo en Salamanca.

17:30 H. Gran Prix para las peñas en la Plaza de Toros.

De 23:00 a 01:00 horas. Punto Violeta con taller para decorar camisetas.

00:00 H. Verbena con la macro disco Nuevo Origen en la plaza de España.

DOMINGO 7

07:00 h. Recorrido animado por una charanga por las calles de la ciudad.

22:30 H. Noche de tributos titulada «Todo cafeína» con un homenaje a grupos como Mecano, El canto del loco, Queen, La oreja de Van Gogh o Abba, entre otros. A continuación, verbena con la orquesta Anaconda.

LUNES 8: DÍA DE LA VIRGEN DEL CASTAÑAR

11:30 h. Santa misa en el paraje de El Castañar y, a continuación, procesión desde el santuario hasta el Mirador para regresar al templo.

18:00 H. Festejo taurino en la plaza de toros «La Ancianita» con cuatro toros de la ganadería de Vellosino para Damián Castaño y Manuel Diosleguarde y dos novillos para el debut en Béjar del novillero Julio Norte, ganador del certamen de novilladas de Castilla y León.

22:00 H. Gran castillo de fuegos artificiales para despedir las fiestas patronales.