Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Público en la plaza de toros en el Gran Prix de las peñas. TEL

Consulta el programa completo de las Ferias y Fiestas de Béjar

Viernes, 29 de agosto 2025, 05:45

Béjar cuenta ya las horas para vivir los días más festivos del año con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Castañar, y antes de recuperar la normalidad con la vuelta al cole y a la rutina. A continuación puedes consultar el programa completo de las Ferias y Fiestas.

VIERNES

11: 00 H. Música en las residencias con el grupo Maelum en «El Buen Pastor.

14:00 H. Inauguración de las casetas en la plaza de España.

19:30 H. Encuentro de peñas en la plaza de España y desfile por la calle Mayor hasta la Plaza Mayor.

20:00 H. Pregón desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de voluntarios de la agrupación local de Protección Civil con motivo del 40 aniversario de su fundación. Lanzamiento del chupinazo inaugural de las fiestas y a continuación, macro discoteca Cubalibre Experience.

SÁBADO

11: 30 H. Gimkana para niños en la plaza de Santa Teresa.

13:00 H. Béjar en Directo:concierto del grupo «Black Moss» en la calle Libertad.

17:30 H. Fiesta de colores en el recinto ferial.

21:30 H. Béjar en Directo:concierto del grupo «3 en Jazz» en la calle Recreo.

23:00 H. Festival DJ'S en el recinto ferial.

DOMINGO 31

21:30 H. Béjar en Directo: concierto de la artista Irene Maíllo en la Travesía de la Cruz.

LUNES 1

12:30 H. Espectáculo para público familiar con Hernández & García titulado «No es verdad» en la Plaza Mayor.

17:30 H. Música en las residencias a cargo del grupo Mora y Majuelo para los mayores de la residencia Mamá Margarita.

21:30 H. Béjar en Directo:concierto del grupo A»g»usticos en la calle Zúñiga Rodríguez.

MARTES 2

12:30 H. Espectáculo para público familiar con Hernández & García titulado «El baúl de cuentos» en la PlazaPrimero de Mayo.

18:00 H. Música en las residencias con el grupo Mora y Majuelo para los residentes del centro CRAPDI de Monte Mario.

21:30 H. Béjar en Directo:concierto de la artista Meriey Music en la calle Libertad.

MIÉRCOLES 3

12:30 H. Espectáculo familiar en el parque municipal de La Corredera a cargo de Hernández & García bajo el título «... en la mar salada».

21:30 H. Béjar en Directo:concierto de la artista «Meriey Music» en la terraza de la calle Recreo.

JUEVES 4

De 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Gran parque de hinchables gratuitos en la Plaza Mayor.

21:00 H. Béjar en Directo:concierto del grupo «Concuerdas» en la terrazas de la Plaza Mayor.

De 23:00 a 01:00 horas. Punto Violeta con taller para crear chapas.

00:00 H. Verbena con la orquesta La Misión en la plaza de España.

VIERNES 5

De 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Gran parque de hinchables gratuitos en la Plaza del Alagón.

21:30 H. Béjar en Directo:concierto de «Concuerdas» en la terrazas de la Plaza Mayor.

21:30 H. Freestyle Béjar en la plaza de toros.

00:00 H. Verbena con la orquesta NewYork en la plaza de España.

SÁBADO 6: DÍA DE LA JUVENTUD Y DE LAS PEÑAS

14:30 h. Paella popular solidaria en el paraje de El Castañar para recaudar fondos para la asociación Ariadna de Autismo en Salamanca.

17:30 H. Gran Prix para las peñas en la Plaza de Toros.

De 23:00 a 01:00 horas. Punto Violeta con taller para decorar camisetas.

00:00 H. Verbena con la macro disco Nuevo Origen en la plaza de España.

DOMINGO 7

07:00 h. Recorrido animado por una charanga por las calles de la ciudad.

22:30 H. Noche de tributos titulada «Todo cafeína» con un homenaje a grupos como Mecano, El canto del loco, Queen, La oreja de Van Gogh o Abba, entre otros. A continuación, verbena con la orquesta Anaconda.

LUNES 8: DÍA DE LA VIRGEN DEL CASTAÑAR

11:30 h. Santa misa en el paraje de El Castañar y, a continuación, procesión desde el santuario hasta el Mirador para regresar al templo.

18:00 H. Festejo taurino en la plaza de toros «La Ancianita» con cuatro toros de la ganadería de Vellosino para Damián Castaño y Manuel Diosleguarde y dos novillos para el debut en Béjar del novillero Julio Norte, ganador del certamen de novilladas de Castilla y León.

22:00 H. Gran castillo de fuegos artificiales para despedir las fiestas patronales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
  2. 2 Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas
  3. 3 Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión
  4. 4 Investigan a un conductor por falsificar las matrículas de su BMW en Cepeda para burlar controles
  5. 5 Obligan a descontaminar el suelo del viejo Merca donde irá el Parque Tecnológico
  6. 6 Jorge Rey desvela el fenómeno que viviremos en otoño y que no se ha visto en años: «Serán o muy largas o muy mortales»
  7. 7 Aficionados en las taquillas de La Glorieta desde las 4 de la mañana para comprar las primeras entradas de la Feria taurina
  8. 8 El polémico exjuez Presencia, un interno más de la prisión de Topas por sus masivas denuncias falsas
  9. 9 La feria presentará una nueva y espectacular atracción: 50 metros de altura y solo apta para los más valientes
  10. 10 Morille denuncia una agresión a una pareja «por parte de grupos fascistas de ultraderecha»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Consulta el programa completo de las Ferias y Fiestas de Béjar

Consulta el programa completo de las Ferias y Fiestas de Béjar