Consulta el programa completo de las Ferias y Fiestas de Béjar
Viernes, 29 de agosto 2025, 05:45
Béjar cuenta ya las horas para vivir los días más festivos del año con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Castañar, y antes de recuperar la normalidad con la vuelta al cole y a la rutina. A continuación puedes consultar el programa completo de las Ferias y Fiestas.
VIERNES
11: 00 H. Música en las residencias con el grupo Maelum en «El Buen Pastor.
14:00 H. Inauguración de las casetas en la plaza de España.
19:30 H. Encuentro de peñas en la plaza de España y desfile por la calle Mayor hasta la Plaza Mayor.
20:00 H. Pregón desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de voluntarios de la agrupación local de Protección Civil con motivo del 40 aniversario de su fundación. Lanzamiento del chupinazo inaugural de las fiestas y a continuación, macro discoteca Cubalibre Experience.
SÁBADO
11: 30 H. Gimkana para niños en la plaza de Santa Teresa.
13:00 H. Béjar en Directo:concierto del grupo «Black Moss» en la calle Libertad.
17:30 H. Fiesta de colores en el recinto ferial.
21:30 H. Béjar en Directo:concierto del grupo «3 en Jazz» en la calle Recreo.
23:00 H. Festival DJ'S en el recinto ferial.
DOMINGO 31
21:30 H. Béjar en Directo: concierto de la artista Irene Maíllo en la Travesía de la Cruz.
LUNES 1
12:30 H. Espectáculo para público familiar con Hernández & García titulado «No es verdad» en la Plaza Mayor.
17:30 H. Música en las residencias a cargo del grupo Mora y Majuelo para los mayores de la residencia Mamá Margarita.
21:30 H. Béjar en Directo:concierto del grupo A»g»usticos en la calle Zúñiga Rodríguez.
MARTES 2
12:30 H. Espectáculo para público familiar con Hernández & García titulado «El baúl de cuentos» en la PlazaPrimero de Mayo.
18:00 H. Música en las residencias con el grupo Mora y Majuelo para los residentes del centro CRAPDI de Monte Mario.
21:30 H. Béjar en Directo:concierto de la artista Meriey Music en la calle Libertad.
MIÉRCOLES 3
12:30 H. Espectáculo familiar en el parque municipal de La Corredera a cargo de Hernández & García bajo el título «... en la mar salada».
21:30 H. Béjar en Directo:concierto de la artista «Meriey Music» en la terraza de la calle Recreo.
JUEVES 4
De 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Gran parque de hinchables gratuitos en la Plaza Mayor.
21:00 H. Béjar en Directo:concierto del grupo «Concuerdas» en la terrazas de la Plaza Mayor.
De 23:00 a 01:00 horas. Punto Violeta con taller para crear chapas.
00:00 H. Verbena con la orquesta La Misión en la plaza de España.
VIERNES 5
De 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Gran parque de hinchables gratuitos en la Plaza del Alagón.
21:30 H. Béjar en Directo:concierto de «Concuerdas» en la terrazas de la Plaza Mayor.
21:30 H. Freestyle Béjar en la plaza de toros.
00:00 H. Verbena con la orquesta NewYork en la plaza de España.
SÁBADO 6: DÍA DE LA JUVENTUD Y DE LAS PEÑAS
14:30 h. Paella popular solidaria en el paraje de El Castañar para recaudar fondos para la asociación Ariadna de Autismo en Salamanca.
17:30 H. Gran Prix para las peñas en la Plaza de Toros.
De 23:00 a 01:00 horas. Punto Violeta con taller para decorar camisetas.
00:00 H. Verbena con la macro disco Nuevo Origen en la plaza de España.
DOMINGO 7
07:00 h. Recorrido animado por una charanga por las calles de la ciudad.
22:30 H. Noche de tributos titulada «Todo cafeína» con un homenaje a grupos como Mecano, El canto del loco, Queen, La oreja de Van Gogh o Abba, entre otros. A continuación, verbena con la orquesta Anaconda.
LUNES 8: DÍA DE LA VIRGEN DEL CASTAÑAR
11:30 h. Santa misa en el paraje de El Castañar y, a continuación, procesión desde el santuario hasta el Mirador para regresar al templo.
18:00 H. Festejo taurino en la plaza de toros «La Ancianita» con cuatro toros de la ganadería de Vellosino para Damián Castaño y Manuel Diosleguarde y dos novillos para el debut en Béjar del novillero Julio Norte, ganador del certamen de novilladas de Castilla y León.
22:00 H. Gran castillo de fuegos artificiales para despedir las fiestas patronales.
