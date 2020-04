Constanza Sánchez, centenaria de Peñaranda: “Ahora toca no salir a la calle por el bien de todos”

Desde Peñaranda, Constanza Sánchez sigue también con atención las noticias del telediario cada día porque el problema del coronavirus “es para preocuparse”. “Me da mucha pena todo lo que está pasando, pero más pena me daría si no pusiéramos nada de nuestra parte para solucionarlo”, asegura a sus 101 años.

Aunque vive tranquila, no puede evitar sentir temor cuando piensa en los suyos y en lo que está pasando en ciudades como Madrid. “Tengo a una hija allí y por eso me fijo más”, reconoce antes de asegurar que confía en los avances de la medicina para acabar con el virus. “Antes no había tantos adelantos como ahora y moría mucha gente por enfermedades como la difteria... pero ahora hay de todo”.

Sabe que no se debe salir “por el bien de todos”, aunque tiene muy claro lo que hará cuando recupere su vida normal: “Quiero ver a mi familia y hacer una comida o una cena juntos”.