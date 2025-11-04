El Consistorio de Santa Marta desmiente los bulos sobre la obra de los reductores de velocidad instalados en 2022 Están en la intersección de los caminos de Carbajosa y Calvarrasa

EÑE Santa Marta de Tormes Martes, 4 de noviembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha desmentido las informaciones erróneas difundidas recientemente en redes sociales sobre la instalación de reductores de velocidad en 2022, en la intersección de los caminos de Carbajosa y Calvarrasa. Según el Consistorio, los mensajes compartidos por algunos perfiles contienen datos sesgados y malintencionados que han generado confusión entre los vecinos.

En este sentido, el Ayuntamiento aclara que la inversión de 6.220 euros se destinó a la instalación de cuatro reductores de velocidad, situados en ambos sentidos de la vía, junto al túnel de Aldebarán. El presupuesto también incluye ocho señales triangulares con sus postes y cimentación, ocho cajetines de acero, los anclajes especiales para su fijación al pavimento y los costes de mano de obra.

Asimismo, el Consistorio subraya que se cumplieron todos los trámites legales para formalizar el contrato menor, iniciando el procedimiento con un informe técnico que fijó los precios de mercado y solicitando después varios presupuestos ajustados.