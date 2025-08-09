Conciertos, deportes y merienda para disfrutar de cinco días de fiesta

EÑE Villamayor de Armuña Sábado, 9 de agosto 2025, 05:00 Compartir

El Ayuntamiento de Villamayor ha presentado el programa de las fiestas de verano que se celebrarán del 13 al 17 de agosto con una amplia oferta de actividades deportivas, culturales y lúdicas para todos los públicos.

Como es tradición, el inicio de las fiestas contará con la toma de relevo de los Quintos y Quintas del municipio, que este año es especialmente numeroso con los nacidos en 2006.

El Ayuntamiento les hará entrega de las camisetas conmemorativas y las cintas, que podrán ir bordando para la ofrenda de las fiestas patronales del próximo año 2026, manteniendo así viva una de las costumbres más arraigadas del municipio.

El programa, que como en ediciones anteriores tiene un marcado carácter familiar incluye torneos deportivos, juegos infantiles, actividades acuáticas, conciertos, discotecas al aire libre y eventos para compartirlos con vecinos todas las edades.

Entre los actos más destacados, se encuentran, por un lado la merienda interpeñas, que se celebrará el día 15 a partir de las ocho de la tarde y que refuerza el compromiso del Consistorio con la participación ciudadana y la convivencia vecinal, y por otro, el tradicional Certamen Folclórico Nicomedes de Castro, que llenará de música y cultura la Plaza de España la noche del domingo 17 de agosto.

Unas fiestas pensadas para disfrutar en comunidad, con protagonismo de la juventud y respeto por las tradiciones que definen la identidad de Villamayor, un municipio que apuesta también por la práctica deportiva, tanto en distintos torneos como en actividades gratuitas.

Así, las fiestas contarán con torneos multideporte e incluso otros de ping pong y frontón, que se sumarán a los de juegos de mesa que se disputarán en la piscina municipal.

Para dar continuidad a las actividades que más éxito han tenido en anteriores ediciones también se repetirá el bautismo de piragüismo, en el que podrán participar las familias el día 15 por la mañana en la zona de la ribera del Tormes junto al puente Gudino y para el que se debe realizar una inscripción con el nombre y DNI de los participantes.

También enmarcada en las fiestas se desarrollará el día 17 desde las 9 y media de la mañana una nueva edición de la marcha cicloturista 'Dori Ruano'. Para los menos aventureros las propuestas también incluyen juegos de agua infantiles en la tarde del día 14 y una discoteca de verano en el recinto ferial.

El día 15, además de la merienda interpeñas vespertina también habrá discoteca nocturna.

En el caso del día 16, la larga jornada del sábado será de acceso gratuito a las piscinas municipales, y habrá taller matinal de pintacaras para el público infantil, en tanto que a media tarde llegarán los toboganes acuáticos. El concierto de por-rock a cargo del grupo Puntos Suspensivos animará el inicio de la noche en la Plaza de España para dar paso a una macrodiscoteca.

El fin de fiesta del domingo también será musical con la XXIII edición del certamen folclórico Nicomedes de Castro.