Concejalas no adscritas en Béjar: «el pacto refuerza la estabilidad institucional y permite incorporar inversiones útiles» Recoge inversiones en el parque de La Corredera por 20.000 euros, 10.000 euros para el plan de las colonias felinas y un plan de iluminación artística del Conjunto Histórico con 25.000 euros en varios monumentos y plazas.

TEL Béjar Martes, 9 de diciembre 2025, 18:41

Las concejalas Olga García y Araceli Dorado han emitido un comunicado para exponer su postura con respecto al apoyo que han dado a PSOE y Tú Aportas en la aprobación inicial de los presupuestos para 2026.

Las concejalas no adscritas afirman que han logrado sus propuestas para realizar un plan de iluminación artística del Conjunto Histórico de Béjar, una primera intervención para renovar el parque de La Corredera, o una partida para el control de las colonias felinas callejeras. Esas medidas son fruto del acuerdo con el equipo de Gobierno, que permite desbloquear las cuentas y avanzar en un plan económico estable. Ese pacto recoge inversiones en el parque de La Corredera por 20.000 euros, 10.000 euros para el plan de las colonias felinas, un plan de iluminación artística del Conjunto Histórico con 25.000 euros en el convento de San Francisco, el reloj de San Gil, el museo Mateo Hernández, la plaza Martín Mateos, las iglesias de Santa María y El Salvador y el Palacio Ducal.

«Este plan contribuirá a dinamizar el comercio local, mejorar la impresión de los visitantes y turistas, y poner en valor los elementos patrimoniales que forman parte de la identidad cultural de todos los bejaranos» han afirmado. Además, han concluido: «refuerza la estabilidad institucional y permite incorporar inversiones útiles, visibles y orientadas al interés general hacia un Béjar más cuidado, más atractivo y con mayor proyección de futuro».