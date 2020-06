¿Con ganas del primer baño? La incertidumbre es total en la provincia

Guijuelo, Ledrada, Sorihuela, Los Santos o Santibáñez no abrirán



Al contrario que los municipios citados con intención de abrir las instalaciones de baño, otras localidades de la provincia de Salamanca han decidido no poner en servicio las piscinas para evitar contagios entre la población. Ese es el caso de Guijuelo, que acordó la pasada semana no abrir las instalaciones de baño porque, según explicó el alcalde Roberto Martín se trata de una decisión “por prudencia y responsabilidad social” y, también, porque “las medidas fijadas para la puesta en marcha del servicio son inasumibles”. Debido al cierre de las instalaciones, el Ayuntamiento de Guijuelo aprovechará para realizar mejoras en la zona de baño con una partida presupuestaria inicial de 100.000 euros. A mayores, otras localidades de la provincia salmantina que ya han decidido no iniciar la temporada de baño 2020 son Ledrada, Los Santos, Santibáñez de Béjar, Sorihuela y San Cristóbal de la Cuesta. Endrinal o Cespedosa no han decidido aún.