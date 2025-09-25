Comprometidos con los vecinos al 100% en Calzada de Don Diego

EÑE Jueves, 25 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

«Seguimos trabajando por nuestros vecinos mejorando los servicios básicos para atraer y fijar población en nuestro municipio», asevera con firmeza la regidora, María Isabel Sánchez Bernal «con el trabajo diario queremos dar las mismas oportunidades de calidad de vida que tiene vivir en la ciudad. Con nuestras políticas públicas hemos transformado nuestro municipio devolviendo vida y dinamismo a los vecinos apostando por un futuro lleno de esperanza. Volvemos a crecer con energía renovada».

Acerca del trabajo en el municipio la alcaldesa resalta que, «hemos renovado y mejorado el parque infantil, creando un espacio atractivo y seguro para los niños vinculados con nuestro pueblo, empadronados o que nos visitan a menudo al tener allí a sus abuelos. Siempre que pueden vuelven al pueblo, este verano 25 niños que daban vida a las calles y contar con espacio de ocio y entretenimiento actualizado les hace más atractivo volver, dentro de las limitaciones que nuestro presupuesto nos permite, hemos destinado 20.000 euros en los elementos renovados, siendo conscientes de que los niños son el futuro de nuestros pueblos»

Por otra parte en Calzada de Don Diego, antes de finalizar el año está previsto ejecutar con los Planes Provinciales de la Diputación y la aportación municipal, con una inversión total de 50.000 euros la obra de renovación y mejora de la calle García Fraile, que da entrada al Hogar del Jubilado y al Centro Social-Bar, mejorando la accesibilidad de todos los vecinos y actualizando la red de abastecimiento de agua que en esa zona ha provocado varias averías.

Por otra parte, se han reparado caminos agrícolas y en el ámbito cultural se mantienen las clases de Pilates, financiadas por el Consistorio, con 20 alumnas que se prolongarán de octubre a junio y fortalecerán la convivencia vecinal.