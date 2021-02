Miércoles de Ceniza y, a pesar de no ser un año para nada normal, en Ciudad Rodrigo tocaba hacer balance de las Fiestas Grandes, aunque en este caso fuera de la no celebración del Carnaval del Toro, que terminó con el dato positivo de no haber tenido que abrir ningún expediente sancionador en la última semana por actos derivados de comportamientos no adecuados en la actual situación de pandemia, afirmó el alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias.

En este sentido, Marcos Iglesias destacó “el buen comportamiento general de los mirobrigenses que han mostrado la necesaria responsabilidad para hacer frente a la pandemia, a pesar de que somos conscientes, como responsables municipales y como ‘farinatos’, de que a la tristeza y dureza del tiempo que nos está tocando vivir se sumaba la melancolía y desazón por no poder celebrar este año el Carnaval del Toro”.

Desde que se anunció por parte del Consistorio mirobrigense la suspensión del Carnaval del Toro existía la preocupación en el equipo de gobierno municipal de que durante los días de las Fiestas Grandes de Miróbriga se pudieran dar ciertos comportamientos contrarios a las limitaciones impuestas por la Junta de Castilla y León para contener el avance de la pandemia, motivo que llevó al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a establecer una serie de medidas para evitar y controlar estos comportamientos incívicos.

“Días antes de lo que debería haber sido el comienzo del Carnaval del Toro se puso en marcha un dispositivo especial de la Policía Local, reforzando los efectivos en las calles y realizando controles y rondas de vigilancia para detectar lo antes posible cualquier situación contraria a la actual reglamentación de medidas sanitarias de la COVID-19”, señaló la concejala delegada de Policía Local, Laura Vicente.

Del mismo modo, desde la Alcaldía de Ciudad Rodrigo se solicitó a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca este mismo refuerzo en las labores de vigilancia por parte de la Guardia Civil.

“Además del temor a que determinadas grupos o peñas pudieran intentar saltarse las normas, porque existieron rumores que luego han resultado afortunadamente infundados, se realizó una intensa campaña municipal de concienciación para cumplir con las medidas sanitarias”, recordó Marcos Iglesias, haciendo especial hincapié en las posibles sanciones, de entre 3.001 a 60.000 euros, “que no dudaríamos en aplicar si fuera necesario”.

Finalmente, la no celebración del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo “ha demostrado una vez más la responsabilidad de los mirobrigenses al no haber sido necesaria levantar ningún acta de propuesta de sanción”, afirmó Marcos Iglesias, señalando Laura Vicente que “durante los últimos cincos días sólo se ha sancionado a una persona por no llevar puesta la mascarilla”.