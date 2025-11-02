Comienzan los trabajos de puesta a punto en La Covatilla para iniciar la temporada La estación se prepara para la temporada 2025/2026 con mejoras en remontes, pistas y zonas de servicio

Mientras se desbloquea la revisión del telesilla por parte de las administraciones implicadas, los trabajos en la estación de esquí de La Covatilla avanzan con medidas para la puesta a punto de las instalaciones de cara a la próxima apertura de la temporada 2025/2026, bajo gestión municipal.

El concejal delegado de La Covatilla, Javier Garrido, ha explicado que la plantilla de trabajadores ha recogido plásticos y residuos dispersos por la estación en una apuesta por «una montaña más limpia y sostenible». Además, los empleados han realizado una reorganización de las zonas de trabajo y de los servicios «para mejorar la organización y la atención a los visitantes».

Con respecto a los remontes, ha especificado que el cable de la pilona de la cota superior, junto al Canchal Negro, ha sido reubicado en su emplazamiento original para la puesta a punto de esa instalación.

Por otro lado, junto con las obras exteriores, los trabajos también se desarrollan en el interior, con una mano de pintura en despachos y oficinas, así como en otras dependencias, con el fin de ofrecer una mejor imagen a los usuarios de la estación de esquí bejarana.

Todo ello se está realizando por parte del Ayuntamiento con la vista puesta en el puente festivo de la Constitución como fecha elegida para abrir las instalaciones turísticas. En cuanto a las pistas, el equipo de Gobierno procederá a su puesta en servicio cuando los espesores de nieve sean suficientes para garantizar la seguridad de los esquiadores.