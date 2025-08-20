Color, tradición y animación en Gomecello

Procesión en honor a la Virgen de la Esperanza en Gomecello.

Con la mirada puesta en la tradición, las fiestas en honor a la Virgen de la Esperanza en Gomecello comenzarán mañana, tras celebrar las Noches de luna y cultura, con una programación que combina devoción y mucha alegría. En este sentido, la localidad se transformará hasta el lunes 25 en un punto de encuentro cargado de actos para todos los públicos, donde la música, el color y el sentimiento popular marcarán el ritmo de cada jornada.

El pistoletazo de salida llegará, a partir de las 21:30 horas, con un animado pasacalles con charanga, para dar paso al desfile de peñas disfrazadas en una explosión de creatividad y humor. A las 23:45 horas tendrá lugar el pregón, que correrá a cargo de las familias de la Armuña Aspara-La Besana. El primer día de fiestas terminará con la fiesta Noche de verano, con la participación de Armando y la discoteca móvil Vivaldi.

El viernes 22 continuará con fuerza. Desde los cabezudos y juegos de agua hasta la tradicional paella, la jornada promete diversión desde la mañana hasta bien entrada la madrugada. Por la noche, el cantante Sergio Lucas será el encargado de poner música en directo, seguido por la orquesta Princesa y, como colofón, una sesión de discoteca móvil.

El sábado 23 tendrá su momento más solemne con la misa y procesión en honor a la patrona y la participación del coro parroquial, a partir de las 13:15 horas. Por la tarde, habrá parque infantil, magia, humor y la actuación de la orquesta Salsarena.

El domingo 24 regresarán los 'combates' de láser combat, así como un tributo a Mecano, Queen, La Oreja de Van Gogh y El Canto del Loco con el grupo Cafeína.

Finalmente, el lunes 25 de agosto, Gomecello se llenará de color con The Color Fest, una cita pensada para todas las edades con música y diversión. La jornada terminará con la esperada fiesta de la espuma y la actuación de Armando, antes del acto de clausura de las fiestas.

El programa

Hoy

22:30 horas: concierto musical.

Mañana

21:30 horas: pasacalles con charanga.

23:15 horas: desfile de peñas.

23:45 horas: pregón de fiestas.

0:00 horas: espectáculo Benítez con Armando y discoteca móvil Vivaldi.

Viernes, día 22

12:30 horas: cabezudos y charanga.

15:00 horas: paella popular.

16:30 horas: juegos de agua.

18:00 horas: ofrenda floral.

20:30 horas: concierto con Sergio Lucas.

0:00 horas: orquesta Princesa; al terminar habrá discoteca móvil.

Sábado, día 23

12:30 horas: repique de campanas.

13:15 horas: misa y procesión.

17:00 horas: parque infantil.

20:30 horas: magia y humor.

0:00 horas: orquesta Salsarena; al terminar habrá discoteca móvil.

Domingo, día 24

12:30 horas: repique de campanas.

13:15 horas: santa misa.

18:00 horas: láser combat.

22:30 horas: tributo Cafeína con música de Mecano, Queen, La Oreja de Van Gogh y El Canto del Loco.

Lunes, día 25

17:00 horas: fiesta de colores.

21:30 horas: actuación musical con Armando antes de despedir las celebraciones.

23:00 horas: pregón de fin de fiestas.

Rosa Esteban, alcaldesa de Gomecello: «Tenemos en proyecto la instalación de contadores de agua digitales» En el ecuador de su quinta legislatura, mantiene intacta la ilusión por mejorar la vida de los vecinos de la localidad armuñesa. ¿Qué significan las fiestas para los vecinos? —Son días de convivencia en los que pasarlo bien es el objetivo. Destaca, por ejemplo, la paella de hermandad, en la que se repartirán 1.200 raciones de arroz. ¿Qué destacaría del trabajo de este año? —Estamos pendientes del arreglo del tejado del depósito de agua y también de varias pavimentaciones y asfaltados, tanto de calles como del camino a Aldearrubia. Hemos solucionado varios incidentes con el agua y abordado remates en la piscina. También se han realizado labores de impermeabilización en el depósito y se han adquirido un par de bombas nuevas, cuya instalación está prevista después de las fiestas. ¿Qué tienen en la agenda de trabajo para los próximos meses? —Uno de los temas más destacados es la nueva depuradora de aguas residuales, que se ejecutará con financiación de la Junta y aportación municipal. El proyecto ya está redactado y debe entrar en la fase de licitación y adjudicación de la obra por parte de la institución regional, que se encargará de ejecutarla a través de Somacyl. La parcela aportada por el municipio ya está decidida y se encuentra en el acceso a la localidad desde la autovía. Otro de los proyectos en los que tenemos previsto trabajar es la instalación de contadores de agua digitales, que permitirán simplificar su lectura e incluso realizarla de forma automática.