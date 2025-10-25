Ciudad Rodrigo sorteará, por segunda vez, un coche dentro de la campaña navideña

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Sábado, 25 de octubre 2025, 17:17 Comenta Compartir

Con el objetivo de incentivar las compras en los comercios locales, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Federación de Empresarios y Trabajadores Autónomos de la Comarca de Ciudad Rodrigo (Afecir) han decidido repetir la exitosa fórmula del pasado año. El próximo 3 de enero de 2026, la Plaza Mayor acogerá el sorteo de un coche.

El alcalde, Marcos Iglesias, ha recalcado la buena acogida de la edición anterior y ha destacado que, con esta iniciativa, «se pretende incentivar a los mirobrigenses a comprar en los establecimientos de aquí». Al igual que el año pasado, el Consistorio ha aportado 5.000 euros para la compra del vehículo, mientras que el resto será financiado por Afecir y los establecimientos participantes en la promoción.

Por su parte, David Bernal, presidente de Afecir, ha señalado que «el año pasado cumplimos las expectativas con el llenazo de la Plaza Mayor», y ha recordado que han participado más de 60 empresas. Bernal ha explicado que, al igual que en 2024, los comercios participantes —que han contado con un distintivo especial— han repartido papeletas gratuitas entre sus clientes al realizar compras en ellos. Desde Afecir han expresado su deseo de superar las 25.000 papeletas distribuidas el año pasado y cuya distribución será a partir del puente de diciembre. Para las empresas interesadas en sumarse al proyecto tienen que ponerse en contacto con Afecir antes del 15 de noviembre.

El vehículo sorteado ha sido un Seat Ibiza seminuevo, y el sorteo se ha celebrado de forma presencial, con la presencia de un notario. Además, se sorteará una noche en un parador de Castilla y León, una cesta de productos donados por empresas mirobrigenses y para los menores de edad que acudan al Cine Juventud, se les entregará una papeleta para el sorteo de una PlayStation 5 . David Bernal ha querido recalcar que «no podrán ser ganadores familiares ni en primer ni en segundo grado de consanguinidad de los propietarios de los establecimientos adheridos«,