Ciudad Rodrigo mantendrá 100 empleos temporales para paliar la crisis

Con el objetivo de paliar en la medida de lo posible los efectos negativos de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria de la covid-19, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha decidido mantener 100 empleos temporales además de la plantilla municipal fija.

El alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias, señaló que “la renovación de las bolsas se está realizando cada poco tiempo debido a la alta contratación de personas por parte del Ayuntamiento, gracias a las inversiones que se están llevando a cabo”.

En este sentido, Marcos Iglesias aseguró que “es una prioridad del equipo de Gobierno el mantenimiento de los bienes públicos, la realización de inversiones y con ellas la contratación de desempleados, algo que consideramos esencial y necesario en este tiempo de crisis económica”.

Para continuar esta línea política, el equipo municipal de Gobierno del Partido Popular ha renovado y aprobado en la correspondiente comisión dos de las bolsas de empleo, las correspondientes a los oficiales de primera tanto de albañilería como de pintor.

Unas bolsas de empleo que llegan con importantes novedades, como la referida a la concatenación de contratos que pudieran derivar en fraude de ley, se va a dar un salto para evitar ese posible fraude de ley.

Otra de las novedades es que aquella persona que tenga un expediente disciplinario en el Ayuntamiento no podrá acceder a la bolsa de empleo, “ya que consideramos que en ocasiones hay comportamientos ilógicos de personas que no adolecen de falta de civismo y eso no se puede premiar”, afirmó Marcos Iglesias.

A la hora de determinar quién puede acceder a las bolsas de empleo, el alcalde mirobrigense señaló que también se ha añadido a las bases que “quien tenga más de cuatro años de experiencia en los últimos diez en el mismo puesto, aunque no aprueben el examen, tendrán la opción de entrar la bolsa de empleo”.

Una vez que se aprueben definitivamente las nuevas bolsas de empleo y se publiquen las convocatorias se realizará una prueba de acceso, “aunque nos enfrentamos a que no hay gran número de oficiales de primera”, afirmó Marcos Iglesias.