Ciudad Rodrigo investiga una posible estafa de los autobuses llegados el sábado al Carnaval del Toro

El alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias, anunció este miércoles que “ya está en manos de la Policía Local la investigación de una posible estafa o publicidad engañosa por parte de alguna de las empresas de autobuses fletados expresamente para el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo”.

Una presunta estafa o publicidad engañosa detectada por los agentes locales durante la llegada de los miles de jóvenes que desembarcaron en Ciudad Rodrigo a lo largo del Sábado de Carnaval, a los que se les había ofertado, junto al transporte, entrada la Carpa que el Ayuntamiento instala en el paseo de Fernando Arrabal en los jardines de Bolonia.

“El que una empresa incluya en su oferta la entrada a un evento público como si fuera privado es algo que podría ser constitutivo de delito, al tratarse de una información confusa”, señaló Iglesias.

La masiva llegada de jóvenes en autobuses fletados para el Carnaval del Toro a lo largo de la jornada del Sábado provocó que, en las primeras horas de la madrugada del Domingo, la Carpa municipal se viera desbordada, lo que llevó a su cierre temporal por motivos de seguridad.

Una problemática que no solo afectó a la Carpa municipal de Bolonia, sino que se extendió prácticamente a toda la ciudad con especial incidencia en la Plaza Mayor, tanto dentro como fuera del coso taurino, y los dos principales parques de Ciudad Rodrigo, “La Florida” y “La Glorieta”, que se convirtieron en auténticos botellones.

En este sentido, el alcalde aseguró que “el cambio en los hábitos de los jóvenes no es algo nuevo, sino que lleva ya varios lustros, aunque hay que reconocer que cada año la afluencia de éstos tanto en autobuses como en vehículos particulares va a más, por lo que hay que buscar una solución para mermarlo o reconducirlo”.

Una solución que para el alcalde mirobrigense debe “ser muy meditada y estudiada previamente antes de tomar una decisión, porque no podemos permitirnos que por solucionar un problema creemos uno mayor. Debe hacerse con las medidas de seguridad suficientes y deberá ser consensuada ya por la próxima Corporación municipal que saldrá de las elecciones municipales del mes de mayo”, señaló.

Una problemática, la del botellón, que centró buena parte del análisis realizado por Iglesias “y en el que hay que poner el foco”. No obstante, afirmó que “nuestras competencias como Ayuntamiento no permiten limitar el acceso a Ciudad Rodrigo a nadie, por lo que habrá que afrontarlo con realismo para intentar dar con la clave en términos de seguridad”. En este sentido, el primer edil aseguró que “cualquier tipo de solución que se pueda adoptar tiene que ser con unos parámetros de seguridad muy claros para no crear un nuevo problema”.

Al mismo tiempo Iglesias aseguró que “el problema del botellón no es algo que afecte a todo el desarrollo del Carnaval del Toro, sino que se circunscribe prácticamente a la tarde noche del Sábado y la madrugada del Domingo”.

En cuanto a esta problemática del botellón y la afluencia masiva de jóvenes, la delegada de Policía Local informó que “finalmente fueron 155 autobuses los que llegaron el Sábado previa comunicación al Ayuntamiento, además de los horarios especiales de la línea regular, lo que da una idea de la afluencia de jóvenes en la jornada del Sábado, multiplicando por cuatro la población habitual de Ciudad Rodrigo”.

El alcalde mirobrigense hizo también un llamamiento ante los “problemas de incivismo que se detectan estos días, como dejar la basura alrededor de los contenedores cuando se encuentran éstos vacíos”.

Finalmente, y a pesar de este problema del botellón, Marcos Iglesias aseguró que “el Carnaval del Toro 2023 ha sido un buen Carnaval, algo que se deja sentir en la calle, con muchos y buenos toros, ausencia de incidentes graves, más allá de las cornadas, y con el posicionamiento de la ciudad como referente de la Tauromaquia”.