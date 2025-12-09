Ciudad Rodrigo inicia la mejora de los cuerpos de guardia El adarve de la muralla estará cortado entre la puerta de Amayuelas y el Registro

D. S. Ciudad Rodrigo Martes, 9 de diciembre 2025, 16:17 Comenta Compartir

Una parte de la muralla de Ciudad Rodrigo permanecerá cerrada al público durante las próximas semanas. El motivo es el inicio de los trabajos de recuperación de los cuerpos de guardia de este entramado defensivo de la localidad mirobrigense. Una actuación que busca poner en valor y continuar mejorando la conservación de este Bien de Interés Cultural y que se engloba dentro de un proyecto europeo impulsado por las ciudades fortificadas de la frontera hispanolusa.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 171.182 euros procedentes del proyecto transfronterizo «La Paz Europea a través de las Fortalezas Abaluartadas de la Raya (FAR PAX)», se centrarán en el tramo comprendido entre la Puerta de Amayuelas y el Registro. Entre las actuaciones previstas se encuentra la recuperación de estos espacios, en los que se apostaban los soldados durante sus turnos de guardia.

Esta intervención se completará con la recuperación del otro cuerpo de guardia de la muralla, ubicado en la Puerta del Conde. Ambas actuaciones forman parte de la apuesta del Consistorio por dotar de nueva vida a la muralla y, a su vez, contribuir a dinamizar el comercio ubicado en el interior de sus muros. También se prevé intervenir próximamente en algunas de las puertas de acceso de este elemento defensivo.

Proyecto FAR PAX

Este proyecto fue presentado en octubre de 2024 en Ciudad Rodrigo y engloba tanto a la localidad mirobrigense como a la pontevedresa de Tuy y a las portuguesas de Almeida, Marvão y Valença. Se trata de una iniciativa que cuenta con una financiación global de la Unión Europea de 1,2 millones de euros, de los cuales 171.182 euros se destinarán a las actuaciones previstas en el entorno de la muralla de Ciudad Rodrigo.

En su momento, el alcalde Marcos Iglesias destacó que el objetivo conjunto de estos municipios es lograr la declaración de sus murallas como Patrimonio de la Humanidad. «Es un lazo que nos une y un elemento muy singular y exclusivo de nuestro territorio. La candidatura está en la Unesco y estoy seguro de que llegará en algún momento», señaló el regidor municipal, quien puso esta propuesta como ejemplo de la unión entre ambos países «como un valor positivo y añadido», siguiendo el camino marcado por Siega Verde y el valle del Côa.

Además de las actuaciones en la muralla, el Consistorio destinará más de 25.000 euros a acciones dirigidas a la dinamización del comercio local en el interior del recinto amurallado, con el objetivo de que estas fortificaciones «no se queden únicamente como un museo al aire libre y se conviertan en centros comerciales abiertos».

1 /