Ciudad Rodrigo estrenará nuevos elementos navideños

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha iniciado el proceso de licitación de los trabajos de montaje y desmontaje de la iluminación navideña del año 2025. La decoración ha incorporado nuevos elementos adquiridos por el Consistorio y tendrá un coste de 48.056 euros (IVA incluido), lo que ha supuesto un incremento de más de 5.000 euros respecto al año anterior. El objetivo del Consistorio mirobrigense ha sido potenciar el atractivo turístico del municipio durante estas fechas.

Entre las novedades que se han incluido en el pliego de condiciones figura la reubicación de las esferas que se encontraban en la Rúa del Sol, así como la colocación de nuevos elementos decorativos, como varias estrellas distribuidas en diferentes puntos de la localidad —algunos aún por concretar—, mientras que tres de ellas se ubicarán en la rotonda del Cruce.

La plaza de Amayuelas ha sido otro de los espacios seleccionados para estrenar uno de los nuevos letreros luminosos adquiridos, mientras que el segundo aún no tiene emplazamiento definido. Asimismo, la plaza del Buen Alcalde ha incorporado dos flores luminosas, y en la avenida de España y el parque de La Florida se colocarán 16 árboles de ambiente de 180 centímetros de altura, que han aportado un toque especial a esta parte de la ciudad.

La Plaza Mayor ha vuelto a convertirse en el epicentro de la iluminación navideña, con dos elementos que ya se han consolidado como clásicos de estas fechas en Miróbriga: el portal de Belén, ubicado cerca de la Casa Consistorial, y el pino gigante. En este último se ha llevado a cabo una reparación, incorporando una guirnalda de 12 metros para que luzca con todo su esplendor.

Algunas de las calles en las que se ha previsto la instalación de los elementos navideños son, además de las ya mencionadas, serán: Barrio Nuevo, Barrio San Isidoro, Batería, Bóvedas, Cadimus, Campo de Toledo, Cárcabas, Cardenal Pacheco, Cardenal Tavera, Cerralbo, Foxá, Doctor Fleming, General Pando, Iglesia de San Cristóbal, avenida de Béjar, Julián Sánchez, Laguna, Lorenza Iglesias, Madrid, Pino de Las Canteras, plaza Dámaso Ledesma, San Salvador, avenidas de Portugal y Salamanca, Registro, San Fernando, San Juan, San Marcial, Sánchez Arjona, Sánchez Terán, Santa Clara, Santiago Vegas Arranz, Sierra de Gata, Toro, Tres Columnas, Valera, Wetones, Yurramendi, plaza del Conde, Puente Mayor, Pino del Barrio Nuevo, Casa de la Cultura, Correo Viejo, Cuatro Calles, Pino del Casino, Arrabal de San Sebastián, Sepulcro, paseo de Carmelitas y Colegios.

Todo ello deberá quedar instalado antes del 4 de diciembre, para que la iluminación pueda inaugurarse durante el puente de diciembre.