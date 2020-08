El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ya ha concedido las ayudas destinadas a paliar la crisis económica de los pequeños comercios y establecimientos de hostelería de la localidad.

En total, la Corporación municipal ha aprobado 133 solicitudes que se traducen en 36.027,08 euros, de los 40.000 euros de la partida creada para este fin, presupuesto que se amplió en el último pleno ordinario, ya que la cantidad inicial era de 24.000 euros.

La decisión se tomó a causa de las pérdidas económicas ocasionadas por la crisis del COVID, y el importe máximo concedido a cada autónomo es de 283 euros, importe correspondiente a la cuota de la seguridad social.

Aunque se presentaron un total de 170 solicitudes, se aprobaron 133 debido a que las restantes no cumplían con alguno de los requisitos, como estar empadronado en Ciudad Rodrigo, o no tener deudas contraídas. No obstante, en caso de haber errores rectificables, los solicitantes rechazados tienen un plazo de diez días para subsanarlos.

El alcalde de la localidad, Marcos Iglesias, recordó que “esta es una situación anormal para todos”. La concejala de Comercio y Hostelería, Laura Vicente, añadió que “el Ayuntamiento no solo vela por la economía de los comerciantes, sino que ha contribuido en otros aspectos”.

Es el caso de la formación en venta online que la delegación ha impulsado recientemente a todo empresario mirobrigense interesado en ampliar sus canales de venta en internet, algo especialmente relevante en estos tiempos de pandemia.