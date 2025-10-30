Ciudad Rodrigo arranca los preparativos de la Cabalgata de Reyes

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Jueves, 30 de octubre 2025, 11:15 Comenta Compartir

Ciudad Rodrigo ha comenzado los preparativos para la llegada de los Reyes Magos a la localidad con la reunión entre el Ayuntamiento, representado por el alcalde, Marcos Iglesias, y la concejala de Comercio, Paola Martín Muñoz, e integrantes de la asociación «Amigos de la Ilusión», que se encargan desde hace más de medio siglo de la organización de la Cabalgata.

El alcalde y la edil aseguraron a los «Amigos de la Ilusión» la continuidad del apoyo total y compromiso del Ayuntamiento con su labor solidaria y altruista aportando una ayuda económica de 7.000 euros así como la cesión de una nave municipal para la construcción de las carrozas, al tiempo que se comenzó a configurar el calendario de actos previos a la llegada de los Reyes Magos.