Ciudad Rodrigo apuesta por la difusión de la Navidad en Portugal Miróbriga encenderá su alumbrado el 5 de diciembre y el día 6 tendrá lugar un castillo de fuegos artificiales

D. S. Ciudad Rodrigo Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:42

Los ayuntamientos de Ciudad Rodrigo y Salamanca han presentado este viernes en INTUR una campaña de promoción navideña dirigida específicamente al público portugués. El alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias Caridad, y el alcalde salmantino, Carlos García Carbayo, acompañados por la delegada de Turismo, Belén Barco, dieron a conocer esta acción conjunta que busca reforzar el flujo de visitantes del país vecino durante las próximas fiestas.

La campaña, financiada por ambos consistorios, se desarrollará hasta el 6 de enero y tendrá como eje un reel promocional en portugués que se difundirá en Instagram, Facebook, TikTok y X. El vídeo destaca los vínculos históricos entre ambos territorios y propone una ruta navideña que combina la programación «Salamanca es Navidad» y «Ciudad Rodrigo, Estrella de la Navidad». La acción se focaliza en ciudades situadas a menos de tres horas por carretera —Oporto, Coímbra, Aveiro, Guarda, Viseu y Bragança— aunque también abarcará el área metropolitana de Lisboa, con cerca de tres millones de habitantes.

Durante la presentación, el alcalde de Ciudad Rodrigo subrayó el esfuerzo municipal para convertir la ciudad en un referente navideño. El encendido de luces será el 5 de diciembre en la Plaza Mayor, seguido de un espectáculo pirotécnico el día 6 y una treintena de actividades que culminarán con la cabalgata de Reyes. Iglesias recordó además el sorteo de comercio, cuyo premio principal será un coche que se entregará el 3 de enero.

La marca «La Estrella de la Navidad» vuelve a transformar el casco histórico de Ciudad Rodrigo con iluminación especial, el tradicional Concurso de Decoración de Calles, en el que participan vecinos y comerciantes, y un ambiente festivo que se extiende a todos los barrios de la ciudad y sus agregados. Entre el 19 y el 21 de diciembre se celebrará el Mercadillo Navideño, con puestos de artesanía, productos locales, actuaciones musicales y talleres. También regresa la Nochevieja Joven, una cita ya consolidada en el calendario navideño mirobrigense.

Completa la programación la representación de belenes vivientes en enclaves emblemáticos de la ciudad y, como colofón, la tradicional Cabalgata de Reyes, organizada desde hace casi 75 años por la asociación «Amigos de la Ilusión», que se encarga de diseñar y construir las carrozas que acompañan a Sus Majestades de Oriente.