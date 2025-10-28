Ciudad Rodrigo ampliará el número de casetas para el Carnaval del Toro

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Martes, 28 de octubre 2025, 16:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha anunciado que ampliará el número de casetas para las peñas de cara al próximo Carnaval del Toro. Así lo ha comunicado el alcalde, Marcos Iglesias, junto a los concejales Víctor Gómez y Ramón Sastre, en el lugar donde se han previsto las nueve nuevas casetas, el Paseo de Fernando Arrabal, en el entorno de la muralla y la Puerta del Sol.

Iglesias ha señalado que, con esta decisión, se ha atendido la petición realizada por los peñistas y que estas nuevas casetas se sumarán a las ya instaladas el pasado año en esta zona, siendo en total quince las que se colocarán allí. El regidor municipal ha avanzado que en breve se sacarán a licitación para que los beneficiarios «tengan tiempo suficiente para acondicionar todo», y ha considerado que «es una muy buena iniciativa porque permite que las peñas tengan un lugar más específico para ellas y evita que tengan que buscar locales que, en ocasiones, generan problemas con los vecinos u otros inconvenientes». Además, ha añadido que con esta medida «contarán con un entorno privilegiado y más cómodo para todos y facilitará su control».

Marcos Iglesias ha explicado también que se dará preferencia a las asociaciones a la hora de conceder las nuevas casetas. «Es fundamental y es algo que queremos que se vaya extendiendo, porque la adjudicación a personas físicas, si alguna falla o hay discrepancias, genera problemas, mientras que una asociación es un ente jurídico que pervive a las personas que la integran», ha destacado el alcalde, quien ha subrayado que en la última Junta de Gobierno han participado varios grupos que han optado por esta fórmula y que este mismo criterio se aplicará en la adjudicación de los tablaos de la Plaza Mayor.

Por su parte, el concejal Víctor Gómez ha explicado que los siguientes pasos conllevarán una invitación a las peñas que ya tenían casetas adjudicadas para conocer si desean mantener su interés. «Una vez que sepamos cuántas quieren continuar con sus casetas y cuántas no, se sortearán las rechazadas junto con las nuevas entre las peñas interesadas, como se hizo el año pasado», ha precisado Gómez, quien ha añadido que la demora en ampliar esta zona se ha debido a las obras de la Rúa del Sol, realizadas para dotar a la zona de todos los servicios necesarios.