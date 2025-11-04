Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Presentación de la actividad D. S.

Ciudad Rodrigo acogerá una charla para concienciar de los peligros del alcohol

El Consistorio y el colectivo Arciu impulsan esta actividad de carácter gratuito para el próximo 20 de noviembre

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:57

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, por medio de las concejalías de Servicios Sociales y de Juventud, junto con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Ciudad Rodrigo (ARCIU), organiza una jornada de prevención y concienciación sobre el consumo de alcohol y drogas que contará como protagonista a Sofía Cristo.

La conferenciante cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito del desarrollo personal y la superación de adicciones, y expone su experiencia en esta situación y cómo desarrolló un proceso de transformación y crecimiento. Esto la ha convertido en una voz inspiradora y auténtica para quienes buscan reflexionar sobre la resiliencia, la fortaleza y la capacidad de reinventarse.

La actividad se celebrará el 20 de noviembre en el Teatro Nuevo y constará de dos partes: una sesión matinal para alumnos de los institutos mirobrigenses, a las 12:00 horas, y otra por la tarde, a las 19:30, abierta a la ciudadanía, con entrada libre hasta completar el aforo.

