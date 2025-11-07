Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Pablo Moreno y Marcos Iglesias D. S.

Ciudad Rodrigo abre la 14ª edición del festival de cine FICCIÓN

Hasta el 15 de noviembre se proyectarán 41 películas de 14 países diferentes

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:36

Hasta el próximo 15 de noviembre, Ciudad Rodrigo respira cine por los cuatro costados gracias a la 14ª edición del festival de cine FICCIÓN que en la tarde de este viernes arrancó las proyecciones de la sección oficial en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal.

El alcalde, Marcos Iglesias, puso de relevancia que esta cita «ha ido creciendo con el paso de los años y que tiene un gran impacto en el sector cinematográfico que ha recibido más de 1.200 propuestas». El regidor también hizo una defensa del Cine Juventud, «que es un gran valor cultural que tenemos».

Este año participarán 41 películas de 14 países diferentes . El corto «893Km», de Rubén Guindo, una sobrecogedora reflexión sobre la violencia hacia las mujeres; y «Escribiendo», de Pablo Olewski, que aborda en clave de comedia las tensiones y absurdos del entorno laboral, fueron las primeras proyecciones y la Barahona Big Band puso la nota musical

