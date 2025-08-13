Citas con la tradición y el disfrute en Macotera

Jorge Holguera Illera Macotera Miércoles, 13 de agosto 2025, 05:00 Compartir

La localidad de Macotera ha multiplicado este verano su número de habitantes y estos días espera alcanzar el culmen de personas transitando por sus calles, pues llegan las esperadas fiestas en honor a San Roque.

El Ayuntamiento ha trabajado intensamente para dar forma a un programa de gran nivel, que ha logrado ganar calidad gracias a las aportaciones voluntarias de los vecinos, que ya superan los 20.000 euros.

El momento más esperado será la tradicional y centenaria procesión al santo, con la Loa a San Roque y los incesantes bailes al ritmo de las dulzainas macoteranas.

Otro de los apartados más destacados de la programación serán los tradicionales encierros y capeas, únicos a nivel mundial, según dejó constancia el ganadero que aportará las reses para estos festejos.

No faltarán otros momentos para el encuentro deseado entre conocidos, vecinos, amigos y familiares. Macotera celebra ahora su fiesta de San Roque y, en torno al 8 de septiembre, la de la Virgen de la Encina.

El programa

Hoy

12:30 horas. 'La mañana en Cope' desde Macotera en el salón de plenos del Ayuntamiento.

20:00 horas. Teatro infantil 'Tutankamon Faraón' en las pistas municipales.

21:00 horas. XI Concurso gastronómico Macotera: The Champions Burguer en el parque municipal.

Jueves, día 14

11:30 horas. Encierro infantil en la Plaza Mayor.

14:00 horas. 3ª edición de la paella de confraternidad en el pabellón.

20:30 horas. Desfile de peñas. Acto seguido, proclamación de la corte de honor 'San Roque 2025' y pregón de fiestas.

1:30 horas. Actuación del grupo 'Efecto Retroactivo' en la Plaza Mayor y, a continuación, disco móvil 'Directo 21'.

Viernes, día 15

13:15 horas. Misa solemne en honor a la Virgen en la iglesia parroquial.

23:59 horas. Macro-discoteca 'Saturno' en la Plaza Mayor.

Sábado, día 16

8:00 horas. Alegres dianas con el grupo 'Adobe Dulzaineros'.

12:00 horas. Misa solemne en honor a nuestro patrón San Roque. A continuación, tradicional y centenaria procesión al Santo con el grupo 'Adobe Dulzaineros'.

19:30 horas. Capea al estilo tradicional de tres novillos en la plaza de toros.

0:30 horas. Grupo 'Vinilo'. Guateque años 60, 70 y 80 en la Plaza Mayor.

7:45 horas. Disco-móvil 'El Tembleque' en la Plaza Mayor.

Domingo, día 17

8:00 horas. Alegres dianas con el grupo 'Adobe Dulzaineros'.

8:30 horas. Chupinazo anunciando el 2º tradicional encierro con 5 novillos y bueyes. A continuación, capea con un novillo.

15:30 horas. Grupo flamenco Jandry Gómez y Aaron Barrul.

18:30 horas. Grandioso festival taurino mixto sin picadores y tradicional capea con dos novillos.

23:59 horas. XII Concurso de Playback en la Plaza Mayor. Al finalizar, discoteca móvil 'Directo 21'.

Lunes, día 18

8:00 horas. Alegres dianas con el grupo 'Adobe Dulzaineros'.

8:30 horas. Chupinazo del 3º tradicional encierro con 4 novillos.

9:30 horas. Tradicional encierro a caballo por el campo.

14:00 horas. Pasacalles en la Plaza Mayor.

18:30 horas. Espectacular exhibición de recortes y tradicional capea con dos novillos en la plaza de toros.

23:59 horas. Tributo a Estopa en la Plaza Mayor.

Benjamín Madrid (alcalde de Macotera): «La población casi se quintuplica durante las fiestas de Macotera» Benjamín Madrid García, alcalde de Macotera, está haciendo frente al gran problema económico que atraviesan las arcas municipales. Desde el Ayuntamiento han querido hacer un esfuerzo para mantener unas fiestas de nivel con la ayuda de vecinos, asociaciones y empresas. ¿Cómo resultó la iniciativa de pedir donativos para las fiestas? —Desde el Ayuntamiento estamos muy agradecidos. ¿Volverán a pedir ayuda económica para las fiestas? —Haremos lo posible para que no haya que repetirlo. Queremos que lo que haya disponible en el Ayuntamiento sea el presupuesto real para fiestas. Este año teníamos 100.000 euros para fiestas. Con el problema que tenemos de pagos atrasados, todo lo que se ha tenido que pagar este año de fiestas atrasadas se deduce de esta partida. Este año tendremos para estas fiestas aproximadamente 60.000 euros, porque el resto será con el dinero de las aportaciones. ¿Qué significan estas fiestas para Macotera? —Durante las fiestas de San Roque, la población de Macotera casi se quintuplica. Para nosotros, para el Ayuntamiento y para el pueblo, son unas fiestas que significan mucho económicamente, a pesar de que nos vemos obligados a reducir el dinero destinado a ellas. Hay que entender que Macotera tiene fiestas desde el 1 de agosto hasta el 18, con actos casi continuos. Aparte de la colaboración de asociaciones y empresas, al Ayuntamiento le supone un gasto. Para nosotros es un orgullo tener las mejores fiestas posibles, que la gente venga y disfrute.