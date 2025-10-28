Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Francisco y Cati en la decisión final. FIRST DATES

La cita charra que no llegó a buen puerto en First Dates: «No he tenido la sensación de sensualidad»

Francisco, de Castellanos de Moriscos y Cati, de Gomecello, han decidido no tener una segunda cita

Martes, 28 de octubre 2025, 23:02

El programa de First Dates emitido este martes tuvo protagonismo salmantino al presentarse en una cita Francisco -de Castellanos de Moriscos- y Cati -de Gomecello-, que compartieron mantel y vivencias, pero que finalmente no cristalizó en un segundo encuentro ante la negativa de ella.

Cati, de 61 años, se presentó como una persona sólida y lúcida y a la que le gusta sentirse especial con la persona que está. Francisco, en cambio, era todo lo contrario, una persona reservada y amante de la naturaleza.

A pesar de que el encuentro mostraba un buen 'feeling' entre ambos, no fue hasta la decisión final cuando Cati sorprendió a su cita, que había mostrado mucho interés en seguir en contacto. «No he sentido esa chispa que necesito para conocer alguien», deslizaba Cati, que apuntó no tener «sensación de sensualidad».

Ambos se despidieron cordialmente poniendo en valor su cariño hacia Salamanca.

