Cinco días de fiesta en Villagonzalo de Tormes

Procesión con la imagen de San Bartolomé por las calles de Villagonzalo de Tormes.

EÑE / Francisco Martín Villagonzalo de Tormes Miércoles, 20 de agosto 2025, 05:30 Compartir

Los vecinos de Villagonzalo de Tormes tienen por delante cinco días festivos para honrar a su patrón, San Bartolomé, con actividades dirigidas a todos los públicos. Tal como señaló la alcaldesa, Inés Martín:

«Un año más, durante las fiestas de San Bartolomé 2025, hemos organizado una amplia variedad de actividades para promover la convivencia, el deporte y la cultura en nuestro pueblo. Desde eventos deportivos, como el campeonato de fútbol y baloncesto, hasta actividades culturales y de ocio, como conciertos, concursos y actividades infantiles.

Además, contamos con un bar recién reformado que dispone de una terraza, ofreciendo un espacio cómodo y agradable para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de momentos de descanso, socialización y diversión. Este año se han llevado a cabo inversiones importantes en la mejora y acondicionamiento de espacios públicos, con el objetivo de ofrecer lugares de calidad para el disfrute de todos.

Seguiremos trabajando en esta línea para mejorar la vida de nuestros vecinos y visitantes, promoviendo un entorno acogedor y lleno de oportunidades para disfrutar en comunidad».

Ampliar La alcaldesa, Inés Martín, junto a vecinos y autoridades, en la procesión del pasado año.

Mañana será la jornada inaugural, que arrancará con el campeonato de fútbol en el polideportivo. Ya por la noche, tendrá lugar la esperada cena de chichas en la pista y, a partir de las 23:00 horas, habrá juegos en la plaza organizados por la juventud y el bar local.

El viernes 22 estará lleno de propuestas para todos los públicos. A las 11:00 horas se abrirá el parque acuático, con diversión garantizada para mayores y pequeños. Por la tarde, la batucada Timbala recorrerá el pueblo con ritmo y alegría, calentando motores para el pregón oficial que se celebrará a las 20:00 horas en la Casa Consistorial. La parrillada popular será otro de los grandes momentos del día, seguida de la discoteca móvil, que se extenderá hasta el amanecer.

El sábado 23 llegará cargado de actividades: juegos infantiles por la mañana, una comida colaborativa en la plaza a las 14:00 horas y el concierto de Rumba Stres por la tarde. Los aficionados al deporte tendrán cita en el campeonato de baloncesto a las 20:00 horas y, por la noche, el concurso de disfraces repartirá premios a la creatividad más desatada antes de dar paso a la macrodiscoteca Electrolatino.

El domingo 24 comenzará con la santa misa y procesión en honor a San Bartolomé. Por la tarde, habrá campeonato de calva, humor con Alberto Cabrillas y copla española con Alberto Galán. Las fiestas concluirán el día 25 con una gran paella.

El programa

Ampliar

Mañana

18:00 horas. Campeonato de fútbol.

21:00 horas. Cena de chichas en la pista, con reserva previa.

23:00 horas. Juegos en la plaza.

Viernes, día 22

11:00 horas. Parque acuático para todas las edades.

19:00 horas. Pasacalles con la batucada Timbala.

20:00 horas. Pregón en el Ayuntamiento.

21:00 horas. Parrillada popular, con reserva previa.

23:00 horas. Discoteca móvil hasta el amanecer.

Sábado, día 23

10:30 horas. Juegos infantiles en la plaza.

14:00 horas. Comida colaborativa.

15:30 horas. Concierto de Rumba Stres.

20:00 horas. Campeonato de baloncesto.

23:00 horas. Concurso de disfraces.

23:30 horas. Macrodiscoteca Electrolatino.

Domingo, día 24

12:30 horas. Misa y procesión en honor al patrón.

18:30 horas. Campeonato de calva.

20:00 horas. Monólogo con Alberto Cabrillas. Al terminar, se realizará la entrega de premios de todos los campeonatos.

23:00 horas. Copla española con Alberto Galán.

1:00 horas. Discoteca Electrolatino.

Lunes, día 25

14:30 horas. Paella en la zona de El Verdinal, con reserva previa.

18:00 horas. Traca final de fiestas.