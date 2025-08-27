Cierra el negocio con más de 100 años en el que confiaron tantas familias en la comarca: «Ha sido mi vida» La Zapatería Martínez, en La Fuente de San Esteban, echa el cierre después de que su propietaria, Argelina Sánchez Castaño, se jubile

La Gaceta Salamanca Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:55 Comenta Compartir

La campanilla de la puerta de la Zapatería Martínez dejará de sonar en septiembre. Tras 106 años de historia, este emblemático comercio de La Fuente de San Esteban dice adiós con la jubilación de su actual propietaria, Argelina Sánchez Castaño, conocida cariñosamente por todos como Arge.

«Ha llegado el momento de cerrar una etapa y de agradecer todo lo que he vivido», confiesa emocionada, con la serenidad de quien ha dedicado casi cuatro décadas a mantener vivo un legado que ha calzado a generaciones enteras. «Esta zapatería ha sido mi vida y la de mi familia. Me siento profundamente agradecida por el cariño y la confianza de tantas personas que han pasado por aquí. No hay mayor satisfacción que la de haber formado parte de la historia de tantas familias del pueblo, de la comarca y de otros muchos puntos de Castilla y León y de España».

Un negocio con mucha historia

La historia de esta zapatería se remonta a 1919, cuando Luciano Méndez Regalado, un hombre humilde, trabajador y con amplios conocimientos del oficio, decidió fundar en La Fuente de San Esteban una fábrica de alpargatas, abarcas y sandalias. Él mismo recordaba años después que inició aquella aventura «con mejor voluntad que dinero», una frase que resume bien el espíritu de esfuerzo y superación que marcó el destino del negocio.

La fábrica creció rápido gracias a la calidad de sus productos. Méndez apostó por técnicas innovadoras para la época como el uso de goma en las suelas, calados, trenzados de cuero, y materiales duraderos. Además de abarcas, se producían botas y calzado fino que pronto encontraron mercado no solo en la comarca del Campo Charro, sino en provincias como León, Zamora y Cáceres, consolidando a la pequeña industria como un referente regional.

Durante la Guerra Civil, la fábrica alcanzó uno de sus momentos de mayor actividad: llegó a producir un centenar de pares de botas al día para el ejército del bando nacional. En aquellos años trabajaban en ella alrededor de veinte mujeres y ocho zapateros especializados en el trabajo de suela. Como hecho poco común en la época, las trabajadoras cotizaban a la Seguridad Social, lo que da idea de la seriedad y organización de la empresa.

En 1940, Luciano Méndez dio un nuevo paso al abrir una sucursal en la calle Zamora de Salamanca, junto a la iglesia de San Marcos. Este punto de venta se mantuvo abierto hasta 1995, consolidando la marca en la capital provincial y llevando el nombre de La Fuente de San Esteban mucho más allá de sus límites.

Tras la muerte de su fundador, en 1946, la fábrica no consiguió mantener la producción a gran escala, pero la tienda en el pueblo continuó su camino, adaptándose a las dificultades de la posguerra y a las exigencias cambiantes del mercado.

El relevo generacional en 1956

En 1956, la gestión de la tienda pasó a manos de Teresa Méndez, hija de Luciano, y de su esposo, Andrés Martínez, conocido por todos como el señor Andrés, figura muy querida y alcalde del municipio durante más de veinte años. Fue él quien tomó una decisión clave: invertir en el negocio e incorporar su apellido al nombre comercial, dando origen a la denominación que ha perdurado hasta hoy: Zapatería Martínez.

La tienda se convirtió en un punto de referencia para todo el Campo Charro. No era solo un establecimiento donde comprar calzado, sino un lugar de encuentro y conversación, donde el trato personal estaba siempre por encima de la prisa.

El testigo pasó en 1988 a manos de Argelina Sánchez Castaño, casada con José Andrés Martínez, nieto del fundador. Aprendió el oficio de su suegra Teresa y, con esfuerzo y profesionalidad, supo mantener vivo el negocio durante casi cuatro décadas, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder la esencia artesanal y cercana que lo distinguió desde su origen. Con la ayuda de su hija Teresa, supo conjugar tradición y modernidad, manteniendo a la zapatería como un símbolo de confianza y calidad en la comarca.

Ampliar Zapatería Martínez vista desde la calle.

El local del número 20 de la calle Corpus Christi, a un paso de la Plaza Mayor, se convirtió en un lugar de encuentro, en un rincón donde se mezclaban conversación y amistad, donde el cliente era vecino y casi familia. Hoy, su cierre supone también el adiós a una forma de entender el comercio basada en la confianza, el conocimiento profundo del producto y la vocación de servicio.

«Cierro las puertas tranquila. Me llevo muchos recuerdos que han hecho que cada día mereciera la pena», resume Argelina, consciente de que la huella de Zapatería Martínez no se borra con un cierre, sino que permanece en la memoria de quienes, paso a paso, han sido parte de su historia.