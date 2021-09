Cien candidatos para una plaza en la biblioteca de Castellanos

Un centenar de personas para optar a una única plaza de auxiliar técnico en la biblioteca de Castellanos de Moriscos. Ese es el resultado de la convocatoria a la oposición para cubrir ese puesto de personal que había convocado el Ayuntamiento de la localidad. Personas llegadas de todos los puntos de España: Cataluña, Andalucía, Madrid... se dieron cita en el colegio “María Moliner” del municipio para optar a esa plaza de personal laboral fijo.

Una convocatoria para la que muchos de los opositores llevaban tiempo estudiando. “Llevo un año preparando las oposiciones de bibliotecas. En esta ocasión han salido en Salamanca y por eso me he apuntado. Aunque no se logre el puesto al menos sirve para tener experiencia en estas pruebas”, afirmó Beatriz Blázquez antes de entrar al aula para realizar el examen. Similar es el caso de Daniel Pizarro, un extremeño que se formó en Salamanca y hace ocho meses decidió estudiar para poder optar a este puesto: “Decidí presentarme por la proximidad, además de porque quiero trabajar de ello y la cercanía con la capital es una buena ocasión para ello”.

Una primera vez que también llegó para Natalia Benito: “La plaza es una oportunidad buena, siempre se quiere optar a un puesto de trabajo mejor. Llevo preparándola desde marzo, cuando tuve conocimiento de la publicación del puesto”, reseñó Benito, quien añadió: “En Salamanca es muy complicado encontrar trabajo y en los tiempos que corren todo el mundo quiere conseguir un puesto, además este es fijo”.

Una primera oposición para estos jóvenes que no le resultaba tampoco extraña a Alberto Martín: “No es la primera oposición a la que me presento, ni mucho menos, aunque con la pandemia he renunciado a algunas”. Un tiempo de preparación que este candidato apenas ha tenido puesto que se enteró “antes de ayer”, aunque si no consigue la plaza, pretende “sacar un buen resultado para estar en buena posición en el listado de la bolsa de empleo en el caso de posibles sustituciones”.