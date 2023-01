Charo López: “A pesar del cambio, Salamanca es mi sitio, mi casa y donde me siento más protegida”

El próximo 11 de febrero la actriz salmantina María del Rosario López Piñuelas, más conocida como Charo López, regresa a la provincia para presentar la obra ‘Verso a Verso’ en el auditorio municipal de Villares de la Reina a las 19:30 horas. La actriz vuelve acompañada por el barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo. ¿Qué significa para usted la ciudad de Salamanca? —Aunque en el año 1965 decidí marcharme, Salamanca es algo que me sostiene. Es mi sitio, mi casa y mi referente como estabilidad. Es el lugar donde me crié, comencé mis estudios y sigo teniendo familia y amigas. Aquí es donde me siento más protegida, en mi tierra. ¿Qué recuerdos conserva de ella? —Salamanca es mi ciudad, he hecho de todo. Conozco la ciudad palmo a palmo; fui a un colegio de monjas hasta el Bachillerato, estudié en la Facultad de Filosofía hasta que me fui a Madrid, he andado mucho por la Plaza Mayor y coqueteado con amigos y amigas. Sin duda, mi rincón favorito es la parte trasera de la Catedral vieja, donde me hacía muchas fotos, iba con mis amigas y mis novios.

¿Ve muy cambiada la ciudad? —Salamanca es una ciudad muy bonita y atractiva. Con el paso de los años, ha ido cambiando para mejor. Ahora, está muy distinta a la que yo viví. Es más estable, está cuidada, limpia y cada rincón está más bonito. ¿Cómo es el día a día de Charo López? —Por suerte o por desgracia tengo tantas cosas que hacer que cada día de mi vida es diferente, no tengo una rutina establecida. Un día normal me lo puedo pasar viendo una película, haciendo ejercicio durante una hora, miro las noticias, acudo a mis revisiones médicas o estoy con los amigos. Además, salvo que vaya al cine o al teatro, mis tres horas leyendo en casa no me las pierdo ningún día. En definitiva, siempre busco cosas para hacer. ¿Tiene ganas de volver a los escenarios en su tierra? —Por supuesto. Aunque vengo muy a menudo por el vínculo que tengo con la ciudad, desde 2015, con la obra ‘Ojos de agua’, no he vuelto a actuar por aquí cerca. He rodado el documental de ‘Imprescindibles’ y alguna toma para alguna película, pero subirme al escenario como tal no.

¿Qué representa la obra ‘Verso a Verso’? —Es un recital poético que hace un recorrido por los grandes autores de la literatura española, con poemas de Lorca, Machado, Miguel Hernández o Santa Teresa de Jesús, entre otros. Hay veces que la gira me pesa por los viajes, pero cuando salgo a escena me compensa todo. Me emociona particularmente ‘Paz’ de Amado Negro, un poema muy triste que habla de que ya ha pasado la vida. Termino diciendo; “¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!”. Siempre lloro, no puedo evitarlo. ¿La preparación ha sido diferente con respecto a otras disciplinas como el teatro? —Es diferente porque la poesía tiene otra forma de manifestarse en escena. Estudio a los autores todo lo que puedo, me leo sus textos y busco la justificación del por qué escribió cada poema. A la hora de salir al escenario, hay que tener la voz pero lo más importante es poner el corazón a punto. Leer poesía es lo más bonito que he hecho en mi vida. ¿De qué se siente más orgullosa a lo largo de su trayectoria? —De no perder la esperanza, de saber decir no muchas veces, de haber creído en mí, y de no perder la ilusión y la capacidad de trabajo. Empecé a subirme a los escenarios en 1972 y la continua constancia por trabajar cada vez es mejor. Además, el 11 de marzo seré galardonada con el premio ‘Cinemasmusic’ por mi trayectoria en el Teatro Circo de Albacete.

